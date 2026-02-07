Los expertos claman al cielo: analizan 5 ríos extremeños y hallan microplásticos en el 100% de las muestras

La acumulación de basura en las orillas de los ríos se está volviendo una situación medioambiental crítica. Recientes hallazgos científicos han confirmado la presencia de polímeros diminutos en los cauces fluviales de Extremadura. Sin embargo, lo peor de esto es que los microplásticos ya no son un fenómeno aislado, sino algo que afecta a la totalidad de los puntos analizados por los especialistas.

Esta problemática, vinculada con la gestión de residuos, sitúa a los ecosistemas acuáticos en un escenario muy vulnerable. Los trabajos de campo realizados hasta la fecha confirman que los cauces integrados en la Red Natura 2000 sufren una presión contaminante constante.

Los expertos analizan 5 ríos de Extremadura y los resultados son preocupantes

La investigación liderada por la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (ADENEX) confirma que los microplásticos contaminan el 100 % de las muestras recogidas en los ríos Aljucén, Gévora, Tiétar, Alagón y Jerte.

Estos cinco cauces presentan partículas sintéticas inferiores a cinco milímetros en toda la columna de agua analizada. Los datos acumulados desde el año 2021 dentro del proyecto Alíate con los Ríos arrojan una cifra de 1.925 microplásticos detectados hasta el momento.

Los resultados técnicos muestran que el 76 % de estos microplásticos corresponden a fibras, mientras que los fragmentos representan el 18 %. El resto de la carga contaminante se reparte entre films y esponjas. Según los informes, estas microfibras sintéticas proceden mayoritariamente de los lavados domésticos que acaban en el sistema fluvial.

Los residuos más frecuentes en las muestras de Extremadura

La caracterización de los macroresiduos permite identificar qué objetos abandonamos con más frecuencia. En las orillas de los ríos analizados, los voluntarios y técnicos han contabilizado cerca de 12.000 ítems donde el plástico destaca como el material predominante.

Los expertos señalan que las colillas de cigarrillos encabezan la lista de suciedad encontrada, seguidas muy de cerca por los envoltorios de plástico y las bolsas de chucherías.

La presencia de pañuelos y servilletas de papel en los márgenes fluviales también es preocupante para la salud de estos ecosistemas. A estos desechos se suman las latas de metal y piezas de plástico de tamaño mediano que degradan las áreas de importancia para las aves. Esta acumulación de basura en superficie convive con la contaminación invisible (es decir, los microplásticos) que está en el agua y afecta directamente la fauna y flora de la región.

La importancia de proteger nuestros ecosistemas de los microplásticos

Los análisis realizados bajo el marco del Proyecto LIBERA de SEO/BirdLife y Ecoembes indican que, además del uso recreativo o la actividad pesquera mal gestionada, la agricultura también aporta su parte de responsabilidad. Restos de semilleros y envases de productos fitosanitarios llegan a las aguas por una gestión deficiente de los materiales empleados en el campo.

Esta alerta en los ríos de Extremadura muestra que la contaminación por microplásticos es un problema sistémico, ya que sin una mejora en la conciencia ciudadana y en las plantas de tratamiento, los cauces extremeños seguirán como receptores finales de los desechos plásticos domésticos e industriales.