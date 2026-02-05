Por raro que suene, la ciencia lo avala: un ingeniero mexicano crea ‘lluvia sólida’ para combatir la sequía agrícola

Aunque parezca una locura, hace más de diez años, un ingeniero mexicano encontró uno clave que funciona con gran eficacia. Esta tecnología se fundamenta en la retención molecular y permite que los campos de cultivos sobrevivan incluso en los entornos más hostiles de México y otros países con climas áridos.

Sergio Jesús Rico Velasco, la mente detrás de este proyecto, consiguió que la ciencia se ponga al servicio del campo mediante un sistema de hidratación que parece digno de una película de ciencia ficción.

El secreto de la lluvia sólida

La lluvia sólida consiste en un polímero de acrilato de potasio biodegradable que tiene la capacidad de gelatinizarse al tocar líquido. Este componente, según explica el portal Más de México, atrapa el agua de lluvia y la mantiene encapsulada en la raíz de la planta para evitar que se pierda por filtración o evaporación natural.

El polímero retiene hasta 400 veces su peso en agua y la libera solo cuando el cultivo lo requiere, lo que reduce el consumo hídrico en la agricultura entre un 50 y un 90 %.

La eficacia de esta técnica es tal que, en plantaciones de coco en la India, se ha pasado de aplicar 80 litros semanales a solo 50 litros cada tres meses. Una vez que la planta absorbe la humedad, el material vuelve a su estado de polvo original y queda a la espera de una nueva precipitación para reactivarse. Este ciclo de vida útil puede extenderse hasta 10 años, lo que garantiza una estabilidad a largo plazo para los productores que sufren la escasez en sus campos.

Los beneficios de utilizar lluvia sólida en los cultivos

La lluvia sólida es un invento versátil que permite almacenar el agua en recipientes comunes como botellas de PET o costales sin que se alteren las propiedades físicas o químicas del recurso, manteniendo intactos el pH y los nutrientes originales.

Sergio Rico, a quien la revista Discovery reconoció, diseñó un sistema que además sirve para frenar incendios forestales sin poner en peligro a los seres humanos.

A pesar de que instituciones como la Secretaría de la Defensa en México valoran positivamente su impacto, el ingeniero ha comercializado su producto de forma independiente ante la falta de apoyo gubernamental sólido.

Sin embargo, países como Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos o Colombia ya utilizan este polímero para optimizar sus recursos en la agricultura.

¿Por qué no es masivo el uso de la lluvia sólida?

La implementación en las jornadas de siembra resulta bastante sencilla y no requiere maquinaria excesivamente compleja. Al utilizar tolvas convencionales, los agricultores colocan la semilla en un compartimento y el polvo de lluvia sólida en otro, ajustando las cantidades según los surcos por hectárea.

La forma de trabajar la tierra no varía; simplemente se añade este seguro de vida hídrico que se activa con el primer riego o la primera tormenta. Pese a que el invento ya tiene trayectoria, su camino hacia la masividad ha sido lento debido a la falta de apoyos gubernamentales y a la resistencia al cambio en los métodos tradicionales.

Este polímero, basado en potasio, no soluble y no tóxico, podría ayudar en la gestión de la sequía a nivel global. Lograr que la humedad permanezca durante semanas en el subsuelo es, a día de hoy, la mejor herramienta para combatir el cambio climático que asola a los campos.