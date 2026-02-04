No hay que dramatizar aún, pero las ratas están repuntando en varias ciudades españolas y los expertos piden medidas

Municipios como Mazarrón, Gijón o Zaragoza sufren hoy del avance de las ratas, ya que los métodos de hace una década no logran contenerlas más. No hablamos solo de un problema de suciedad en las calles, sino de una evolución genética que permite que estos animales vivan en plazas y viviendas sin perecer ante los venenos comunes.

Llegados a este punto crítico en España, la convivencia entre vecinos y plagas se vuelve insostenible. Los expertos han advertido que, si no se modifica la estrategia para combatir estos roedores, la presencia de estos animales dejará de ser un brote temporal para ser una plaga continua de las ciudades.

Las ratas están repuntando en varias ciudades españolas

El incremento de la población de estos animales en las ciudades españolas está sin control. Según los datos que maneja Europa Press, el control de estos roedores sufre ante el desarrollo de resistencias biológicas frente a los rodenticidas anticoagulantes habituales.

La eficacia de los productos químicos ha caído en picado, lo que genera que las ratas (Rattus norvegicus) no solo sobrevivan, sino que se multipliquen con mayor rapidez en entornos humanos. Es por ello que se reclaman medidas urgentes para frenar una expansión que ya afecta a viviendas y zonas comunes. Sobre esta resistencia genética, Juan Antonio de Luque, presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga, explica con claridad la gravedad del asunto:

«Las ratas malagueñas se están haciendo resistentes y lo hacen desde componentes genéticos, que son una realidad, como se ve en sus nuevas generaciones. Hay una menor efectividad de los rodenticidas, como consecuencia de la menor concentración del producto que establecen las restricciones de la normativa europea y por ello mueren menos», detalla el especialista para el diario Málaga Hoy.

Los desafíos que señala ANECPLA

La ANECPLA advierte que la gestión de este problema se enfrenta a retos mayúsculos que impiden una solución rápida. Manuel García Howlett, directivo general de esta organización, destaca que el escenario es complejo debido a las limitaciones normativas que vienen de Europa.

«Si no se actúa de forma preventiva y continuada, el problema tiende a cronificarse y a hacerse mucho más difícil de controlar», señala el experto para alertar sobre la necesidad de una vigilancia que no sea puntual. Desde la asociación profesional recalcan que el control de los roedores requieren de apoyo que muchas veces se ignora en los contratos municipales.

Según García Howlett, los servicios de gestión de plagas los deben prestar firmas del ROESB. «La salud pública no puede depender únicamente del precio, sino de la calidad y la profesionalidad del servicio», sentencia el directivo.

¿Qué enfermedades transmiten las ratas?

El peligro de este repunte está principalmente en la carga patógena que transportan estos animales hasta las casas. Según información compartida por Tua Saúde, enfermedades como la leptospirosis se propagan con facilidad en épocas de lluvias mediante el contacto con orina de ejemplares infectados.

Esta infección bacteriana provoca fiebres altas y dolores musculares que requieren un tratamiento temprano con antibióticos como la penicilina para evitar complicaciones severas. El riesgo aumenta en entornos húmedos o tras inundaciones urbanas donde el agua queda estancada.

Otras patologías graves incluyen la hantavirosis y la salmonelosis. En el caso del hantavirus, la transmisión ocurre simplemente al inhalar partículas de orina o saliva suspendidas en el aire de lugares cerrados. Por su parte, la salmonelosis se asocia al consumo de agua o alimentos que han tenido contacto con heces de roedores.

También existen infecciones peligrosas como el tifus murino o la fiebre por mordedura de rata, una dolencia que genera inflamación articular crónica si no se ataja en el hospital. Incluso la peste bubónica, aunque resulte una patología rara hoy en día, sigue presente en la microbiota de estos roedores a través de las pulgas. La coriomeningitis linfocítica, por otro lado, afecta al sistema nervioso central y resulta especialmente grave durante el embarazo.