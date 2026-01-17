Llevas toda la vida con el móvil encima y no sabes que tiene una función oculta para avisarte si alguien te espía

A veces, los gigantes tecnológicos implementan medidas de seguridad que muchos usuarios desconocen por completo. Tu móvil no sirve únicamente para ver redes sociales o llamar; guarda en su interior una función oculta diseñada para proteger tu integridad física y tu privacidad ante el uso malintencionado de dispositivos de localización.

Esta herramienta de protección es importante en un momento donde los pequeños localizadores Bluetooth se han popularizado. Aunque su fin es encontrar llaves o mochilas, hay quien los usa con fines ilícitos.

Por suerte, tanto Apple como Android cuentan con una función oculta de protección.

Tu móvil puede avisarte si alguien te está siguiendo

Tu teléfono puede monitorear constantemente las señales Bluetooth de su entorno. Si detecta que un accesorio de rastreo (como un AirTag o compatible) se ha separado de su dueño y se desplaza contigo a lo largo del tiempo, el sistema interpreta que podrías estar siendo vigilado.

En ese instante, el terminal te envía una alerta directa a la pantalla o hace que el dispositivo invasor emita un sonido para delatar su presencia.

Qué ocurre si mi teléfono es un iPhone

Los usuarios de Apple cuentan con una integración profunda en la red ‘Buscar’. Para que este truco de seguridad funcione, es necesario tener el iPhone actualizado (preferiblemente a iOS 17.5 o posterior) y los servicios de ubicación activados.

Si Apple nota que un localizador ajeno viaja contigo, verás notificaciones como «AirTag detectado desplazándose contigo» o «[Dispositivo] detectado».

Apple permite realizar acciones tras recibir el aviso. Puedes hacer que el objeto emita un ruido para localizarlo por el oído. Además, si dispones de un modelo reciente con banda ultraancha, la herramienta ‘Búsqueda de precisión’ te guiará con flechas y distancias exactas hasta el escondite del rastreador.

En caso de que la luz sea escasa, incluso, el propio teléfono te sugerirá encender la linterna.

Qué ocurre si mi teléfono es Android

Quienes usan Android no están desprotegidos. Los terminales con la versión 6.0 o superior poseen alertas automáticas sobre rastreadores desconocidos. Esta opción suele ubicarse dentro del menú de Seguridad y emergencias, bajo el nombre «Alertas sobre dispositivos de rastreo desconocidos».

Según fuentes especializadas, el sistema realiza escaneos automáticos. No obstante, existe la posibilidad de realizar una búsqueda manual si tienes sospechas.

Al pulsar «Buscar ahora», el teléfono rastreará el entorno durante unos segundos en busca de balizas Bluetooth que no estén cerca de sus propietarios. Además, existe la aplicación oficial ‘Tracker Detect’ en la PlayStore, la cual permite a los usuarios de este sistema operativo buscar específicamente rastreadores de la red de Apple que pudieran estar usándose para vigilarles.

Pasos a seguir cuando confirmas que alguien te espía

Una vez localizado el dispositivo intruso, la prioridad es obtener información. Al acercar la parte superior de un iPhone o un móvil con NFC al lado blanco de un AirTag, aparecerá una notificación que redirige a un sitio web con el número de serie y, en ocasiones, los últimos dígitos del teléfono del propietario.

Esto resulta fundamental si decides acudir a las autoridades, ya que Apple puede colaborar con la justicia facilitando datos del dueño original del dispositivo si se demuestra un uso delictivo.

Para anular la amenaza, las instrucciones en pantalla te guiarán para desactivar el rastreador, lo cual suele implicar retirar la batería. Al hacerlo, el dueño del dispositivo dejará de recibir actualizaciones sobre tu ubicación de forma inmediata. Es importante recordar que el uso de estos aparatos para rastrear personas sin consentimiento constituye un delito en numerosas regiones.

Por qué es importante mantener esta función oculta activa

El objetivo de estos dispositivos siempre fue localizar objetos perdidos, no personas. Sin embargo, el mal uso obligó a implementar estas barreras de seguridad.

La red ‘Buscar’ utiliza encriptación de punto a punto para proteger los datos, pero la prioridad cambia cuando la seguridad física de una persona está en riesgo.

Revisar que tienes activas las notificaciones de seguimiento y el Bluetooth es una medida de prevención digital básica hoy en día. Si alguna vez sientes que tu seguridad peligra, la recomendación oficial es dirigirse a un lugar público seguro y contactar con las fuerzas de seguridad locales antes de manipular el dispositivo encontrado.