Última hora del tiempo en España por la borrasca Nils, en directo hoy | Alertas de la AEMET en Cataluña, País Vasco y otras comunidades
Sigue en directo la última hora del temporal en España
La AEMET ha activado el nivel rojo de aviso en varias zonas de España debido a los fuertes vientos que se esperan a consecuencia de la borrasca Nils. Tal y como ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología, éste jueves se registrarán rachas de viento muy intensas, lluvias e incluso nieve en cotas altas y se seguirá de cerca -sobre todo- la situación de Cataluña, donde se esperan vientos huracanados que han obligado al Gobierno regional a suspender las clases.
Cantabria, Galicia y País Vasco estarán en alerta roja durante las primeras horas del día, evolucionando el nivel de aviso a naranja durante las horas centrales de la jornada, todo por fenómenos costeros y fuertes vientos. También se seguirá de cerca la evolución de Andalucía, donde se ha activado el nivel naranja de aviso por lluvias que se suman a las que ya cayeron la semana pasada.
Sigue en directo la última hora del temporal en España, el estado de las carreteras, qué pasa con las clases en Cataluña y cómo evolucionan los avisos de la AEMET.
Más de 1.000 llamadas al 112
El teléfono de emergencias 112 ha atendido 1.541 llamadas que han derivado en 1.301 incidencias desde que comenzó el episodio este miércoles. Barcelona encabeza la lista con 384 llamadas, seguida de Mataró (76), Terrassa (67) y Tarragona (56). Por comarcas, el Barcelonès concentra el 35,24% de los avisos, el Vallès Occidental el 16,06% y el Maresme el 10%.
Casi 200 avisos de los Bomberos
Los Bomberos de la Generalitat han gestionado 199 servicios vinculados al intenso viento entre las doce de la noche y las siete de la mañana, de los cuales 125 se han producido en la última hora. Por zonas, la Metropolitana Norte es la que registra más actuaciones (99), seguida de la Metropolitana Sur (49) y Gerona (39). Asimismo, se han contabilizado cinco avisos en Tarragona, cuatro en la región Central y tres en Lérida.
Cataluña restringe la actividad sanitaria
Además de la actividad educativa, la sanitaria permanece restringida, aunque se asegura la atención urgente. El Departamento de Salud ha notificado la suspensión quirúrgica programada y las consultas ambulatorias durante el día de hoy.
Se mantienen los tratamientos de diálisis, los hospitales de día oncológicos, la radioterapia, la cirugía oncológica y las pruebas complementarias.
Suspensión de la actividad educativa
La Consejera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, debido al temporal, ha anunciado la interrupción educativa durante el día de hoy en colegios, universidades y centros.
Cataluña cancela vuelos por el temporal
Más de una treintena de vuelos han sido obligados a cancelarse en el aeropuerto El Prat por los fuertes vientos. Según las declaraciones del Govern, Cataluña se enfrenta a uno de los temporales de viento «más importantes de los últimos 15 o 20 años».
Renfe circula con normalidad en Cataluña
Tras la revisión de Adif de todas las líneas para comprobar los posibles desperfectos en las infraestructuras por la alerta, Renfe ha informado de que los trenes están circulando en Cataluña con normalidad aunque con diversas restricciones y ha limitado la velocidad a 80km/h.
La borrasca Nils pone en alerta a casi toda España
La borrasca Nils tiene este jueves en aviso a 15 comunidades autónomas por lluvia y deshielos, pero sobre todo olas y viento en un día en el que Cantabria y País Vasco tienen avisos de nivel rojo por fenómenos costeros, según la predicción de la AEMET.
Última hora del temporal en España
Buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo del temporal en España. La AEMET ha activado los avisos en decenas de provincias del país a causa de las fuertes rachas de viento que se están registrando tras la llegada de la borrasca Nils.
La CHD tiene 16 avisos de nivel rojo
La Confederación Hidrográfica del Duero tiene activos un total de 67 avisos donde 16 son de nivel rojo, 22 naranja y 29 en amarillo.
Los avisos se han notificado en diferentes partes del cauce del Arlanza, Cega, Duero, Eresma, Huebra, Omaña, Órbigo, Tuero y Ucero.