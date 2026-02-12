Última hora de la borrasca Nils en España, en directo hoy | Alerta roja por viento de la AEMET en Cataluña, País Vasco y más
Sigue en directo la última hora del temporal en España
La AEMET ha activado el nivel rojo de aviso en varias zonas de España debido a los fuertes vientos que se esperan a consecuencia de la borrasca Nils. Tal y como ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología, éste jueves se registrarán rachas de viento muy intensas, lluvias e incluso nieve en cotas altas y se seguirá de cerca -sobre todo- la situación de Cataluña, donde se esperan vientos huracanados que han obligado al Gobierno regional a suspender las clases.
Cantabria, Galicia y País Vasco estarán en alerta roja durante las primeras horas del día, evolucionando el nivel de aviso a naranja durante las horas centrales de la jornada, todo por fenómenos costeros y fuertes vientos. También se seguirá de cerca la evolución de Andalucía, donde se ha activado el nivel naranja de aviso por lluvias que se suman a las que ya cayeron la semana pasada.
Sigue en directo la última hora del temporal en España, el estado de las carreteras, qué pasa con las clases en Cataluña y cómo evolucionan los avisos de la AEMET.
Desvíos en los aterrizajes de los aviones en El Prat
El temporal en Cataluña ha generado que hasta ocho vuelos con destino Barcelona hayan tenido que ser desviados a otros aeropuertos durante la mañana de este jueves. La velocidad media del viento es de 61km/h, con rachas máximas que llegan a los 92,5km/h.
Juanma Moreno se compromete a compensar los daños
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves que el Ejecutivo autonómico llevará a cabo «un esfuerzo sin precedentes» a través del Presupuesto de 2026, con el objetivo de poner en marcha ayudas destinadas a paliar los daños provocados por las sucesivas borrascas que han azotado la comunidad. También ha solicitado la colaboración del Gobierno central, que, según ha subrayado, cuenta con «herramientas potentes» como el Fondo de Contingencia, dotado con «cerca de 4.000 millones de euros».
Moreno ha realizado estas declaraciones durante una comparecencia ante los medios en Jerez de la Frontera (Cádiz), ciudad que ha visitado acompañado por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la alcaldesa jerezana, María José García-Pelayo.
Cuatro voluntarios de Protección Civil heridos
Los cuatro heridos de Sant Boi de Llobregat que han resultado heridos este jueves por la caída de árboles fueron trasladados al hospital.
Dos de ellos han sido dados de alta esta mañana y, los otros dos, ambos conscientes, tienen una pierna rota, una costilla afectada y un golpe en la cabeza.
Caída del suministro eléctrico en Galicia
Varios puntos de Galicia han sufrido durante las últimas horas una caída del suministro, sin embargo, Naturgy ha confirmado que la situación es de «normalidad».
Según fuentes de la compañía, las incidencias que se han producido han sido «puntuales», sobre todo en la provincia de Coruña. A estas horas ya se ha reestablecido
Cierre de estación de Rodalies en Barcelona
La estación de Rodalies en Barberà del Vallès (Barcelona) permanece cerrada temporalmente este jueves por el fuerte temporal que ha provocado afectaciones en la línea R4.
Se ha establecido un servicio alternativo por carretera entre Barberà y Cerdanyola (Barcelona) y, el punto de encuentro según informa Rodalie, es la parada de autobuses que se encuentra situada en Plaza Espanya de Barberà.
El Ayuntamiento de Barcelona activa la fase de Emergencia
El Ayuntamiento ha activado el Plan de Actuación Municipal por Viento tras el aumento de incidencias.
El desprendimiento de una rama en la ronda Litoral, en dirección Besòs, ha dejado a un motorista con heridas leves y ha obligado a cerrar parcialmente la vía. Además, en la ronda de Dalt se han clausurado dos carriles debido a la caída de la valla de un colegio. También se han registrado incidencias en la avenida Meridiana y en la calle Ávila, donde se ha desprendido una parte de un balcón, aunque en este caso no se han producido heridos.
El herido grave en Sant Boi era voluntario
De los cinco heridos registrados tras la borrasca Nils que han tenido que ser trasladados a centros hospitalarios, uno de ellos, en estado grave, es un voluntario de Protección Civil.
Seat y Ebro suspenden la actividad en sus plantas
Las fábricas de Seat y Ebro ubicadas en Martorell (Barcelona) han suspendido el turno nocturno y el de primera hora de la mañana de este jueves tras la activación de la alerta roja por fuertes vientos decretada por el Govern.
Desde Seat han indicado que la compañía evaluará la evolución de la situación para determinar en las próximas horas qué medidas tomar respecto a los turnos de la tarde.
Por su parte, el comité de empresa de Ebro ha solicitado detener la producción con el fin de evitar desplazamientos que pudieran comprometer la seguridad de los trabajadores.
Dos heridos graves en Cataluña
Según los Bomberos de la Generalitat las incidencias que se han registrado por viento han subido a 600 y han causado cinco heridos, dos de ellos graves.
Uno de los heridos ha recibido el impacto de un árbol en Sant Bpi de Llobregat.
Un vehículo atrapado entre Berzocana y Logrosán (Cáceres)
La carretera CC-428, en el recorrido que separa las localidades de Berzocana y Logrosán, se encuentra actualmente cerrada al tráfico por un desprendimiento de calzada que ha causado un gran socavón por el que ha caído un vehículo.
Según ha expresado la Guardia Civil, la ocupante del coche ha sido rescatada y trasladada a un centro sanitario para recibir atención médica.
Se limita la circulación de camiones
La circulación de camiones en la AP-7 en La Jonquera (Gerona) está restringida en ambos sentidos por la alerta de los fuertes vientos de este jueves.
Caída del suministro eléctrico en Galicia
La borrasca Nils ha provocado una caída del suministro eléctrico en varios puntos de Gañicia.
Naturgy ha confirmado que la situación es de «normalidad» en la red de distribución. Las fuentes de la compañía han comentado que la noche anterior se produjeron una serie de incidencias, pero «puntuales«, sobre todo en la provincia de Coruña.
Aragón activa el Plan de Inundaciones
La crecida del río Gállego (Aragón) ha provocado que el Gobierno de Aragón active el Plan de Inundaciones. La Confederación Hidrográfica del Ebro prevé que el caudal alcanzará unos 350 metros cúbicos por segundo a su paso por el municipio de Zuera alrededor de las 15:00 horas.
Alternativas en Gerona
Los usuarios de Cercanías han visto afectada su jornada en la mañana de hoy por la suspensión del servio entre Gerona y Maçanet (Selva) a consecuencia de la caída de un árbol en mitad de la vía.
El Govern aconseja el teletrabajo por el temporal
Debido al temporal, el Govern ha pedido a la población que eviten todo tipo de riesgos a la hora de acudir a sus puestos de trabajo y sugiere el teletrabajo.
Herido grave en Barcelona
Núria Parlon, la Consejera de Interior, ha explicado que el número de heridos por la borrasca Nils ha aumentado. Actualmente hay cinco heridos, uno de ellos en estado grave.
Ascienden las cancelaciones en El Prat
Ya son 44 los vuelos cancelados en el aeropuerto de Barcelona por la alerta. La velocidad media del viento es de 61km/h y la racha máxima es de 92,5 km/h. Según fuentes de Aena a Europa Press, las estas condiciones se mantendrán hasta las 19 horas.
Varios heridos en Barcelona
El viento ha provocado esta mañana lesiones de diferente consideración a cuatro personas en Sant Boi y Vilassar, según Núria Parlon, la Consejera de Interior. Ha caído un muro sobre un búnker con material radiactivo en Sant Joan Despí.
El temporal también azota a la Comunidad Valenciana
Según el 112 de la Comunidad Valenciana, los bomberos y el Consorcio han participado durante la noche en más de 130 servicios. En Alicante han intervenido en más de 100, en Castellón en cuatro y en la provincia de Valencia en 25 servicios tras la caída de ramas de árboles, placas, carteles y elementos de fachada.
La CHD tiene 16 avisos de nivel rojo
La Confederación Hidrográfica del Duero tiene activos un total de 67 avisos donde 16 son de nivel rojo, 22 naranja y 29 en amarillo.
Los avisos se han notificado en diferentes partes del cauce del Arlanza, Cega, Duero, Eresma, Huebra, Omaña, Órbigo, Tuero y Ucero.
Más de 1.000 llamadas al 112
El teléfono de emergencias 112 ha atendido 1.541 llamadas que han derivado en 1.301 incidencias desde que comenzó el episodio este miércoles. Barcelona encabeza la lista con 384 llamadas, seguida de Mataró (76), Terrassa (67) y Tarragona (56). Por comarcas, el Barcelonès concentra el 35,24% de los avisos, el Vallès Occidental el 16,06% y el Maresme el 10%.
Casi 200 avisos de los Bomberos
Los Bomberos de la Generalitat han gestionado 199 servicios vinculados al intenso viento entre las doce de la noche y las siete de la mañana, de los cuales 125 se han producido en la última hora. Por zonas, la Metropolitana Norte es la que registra más actuaciones (99), seguida de la Metropolitana Sur (49) y Gerona (39). Asimismo, se han contabilizado cinco avisos en Tarragona, cuatro en la región Central y tres en Lérida.
Cataluña restringe la actividad sanitaria
Además de la actividad educativa, la sanitaria permanece restringida, aunque se asegura la atención urgente. El Departamento de Salud ha notificado la suspensión quirúrgica programada y las consultas ambulatorias durante el día de hoy.
Se mantienen los tratamientos de diálisis, los hospitales de día oncológicos, la radioterapia, la cirugía oncológica y las pruebas complementarias.
Suspensión de la actividad educativa
La Consejera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, debido al temporal, ha anunciado la interrupción educativa durante el día de hoy en colegios, universidades y centros.
Cataluña cancela vuelos por el temporal
Más de una treintena de vuelos han sido obligados a cancelarse en el aeropuerto El Prat por los fuertes vientos. Según las declaraciones del Govern, Cataluña se enfrenta a uno de los temporales de viento «más importantes de los últimos 15 o 20 años».
Renfe circula con normalidad en Cataluña
Tras la revisión de Adif de todas las líneas para comprobar los posibles desperfectos en las infraestructuras por la alerta, Renfe ha informado de que los trenes están circulando en Cataluña con normalidad aunque con diversas restricciones y ha limitado la velocidad a 80km/h.
La borrasca Nils pone en alerta a casi toda España
La borrasca Nils tiene este jueves en aviso a 15 comunidades autónomas por lluvia y deshielos, pero sobre todo olas y viento en un día en el que Cantabria y País Vasco tienen avisos de nivel rojo por fenómenos costeros, según la predicción de la AEMET.
Última hora del temporal en España
Buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo del temporal en España. La AEMET ha activado los avisos en decenas de provincias del país a causa de las fuertes rachas de viento que se están registrando tras la llegada de la borrasca Nils.
Temas:
- Directo
El Aeropuerto de Barcelona prevé recuperar la normalidad si el viento se reduce
El Aeropuerto de Barcelona prevé recuperar progresivamente la normalidad si se confirma la previsión meteorológica y el viento se reduce por debajo de los límites operativos establecidos en las próximas horas, informan fuentes de Aena este jueves.