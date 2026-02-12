Última hora de la borrasca Nils en España, en directo hoy | Alerta roja por viento de la AEMET en Cataluña, País Vasco y más

La AEMET ha activado el nivel rojo de aviso en varias zonas de España debido a los fuertes vientos que se esperan a consecuencia de la borrasca Nils. Tal y como ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología, éste jueves se registrarán rachas de viento muy intensas, lluvias e incluso nieve en cotas altas y se seguirá de cerca -sobre todo- la situación de Cataluña, donde se esperan vientos huracanados que han obligado al Gobierno regional a suspender las clases.

Cantabria, Galicia y País Vasco estarán en alerta roja durante las primeras horas del día, evolucionando el nivel de aviso a naranja durante las horas centrales de la jornada, todo por fenómenos costeros y fuertes vientos. También se seguirá de cerca la evolución de Andalucía, donde se ha activado el nivel naranja de aviso por lluvias que se suman a las que ya cayeron la semana pasada.

Sigue en directo la última hora del temporal en España, el estado de las carreteras, qué pasa con las clases en Cataluña y cómo evolucionan los avisos de la AEMET.