El Gobierno de Cataluña ha decidido suspender para este jueves toda la actividad escolar, universitaria y deportiva, así como la atención sanitaria no urgente en toda la comunidad, ante la llegada de un episodio de vientos de riesgo «muy alto» que amenaza la región. La medida, anunciada por la consellera de Interior, Núria Parlon, tras la reunión del Comité Técnico del plan VENCAT, se suma a semanas de caos en las infraestructuras de la región y a una jornada en la que las aulas ya habían sufrido una seria alteración por la huelga de profesores.

La resolución entrará en vigor a las 00:00 horas de la medianoche y se prolongará hasta las 20:00 horas del jueves 12 de febrero. Además, el Govern prevé enviar a partir de las 18:00 horas un Es-Alert a los teléfonos móviles de todos los ciudadanos instándoles a restringir la movilidad y a priorizar el teletrabajo.

El Servicio Meteorológico de Cataluña ha emitido una alerta de máximo nivel, con un grado de peligro de seis sobre seis para el jueves, especialmente durante la madrugada y la mañana. Las rachas máximas previstas alcanzan los 30 metros por segundo, con dos picos de riesgo muy alto: uno este jueves y otro el próximo sábado. Protección Civil de Cataluña ha calificado la situación de «extrema» y ha pedido a la ciudadanía que «limite las actividades al exterior».

Barcelona activa la alerta máxima

Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona ha activado el Plan de Actuación Municipal por vendavales en fase de alerta máxima, con todos los parques de la ciudad cerrados al público. La teniente de alcalde Laia Bonet ha pedido a los barceloneses que extremen las precauciones: cerrar y asegurar puertas, ventanas y persianas, retirar macetas y objetos de los balcones, y evitar pasar cerca de cornisas, árboles o edificios en construcción.

El anuncio llega en el peor momento posible para una infraestructura que ya acumula semanas de caos. La red de Rodalies, que ha sufrido suspensiones totales y parciales de forma reiterada por los temporales de las últimas semanas, podría volver a verse afectada por el nuevo episodio de viento. La consellera de Territorio, Silvia Paneque, reconoció en una entrevista en Cataluña Radio que el viento «puede dar lugar a nuevas incidencias», aunque aseguró que se han activado brigadas específicas de Adif para vigilar la infraestructura y prevenir la caída de árboles, especialmente en la línea R1 entre Blanes y Massanet-Massanes.