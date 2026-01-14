El jefe de la emergencia en la DANA confirma que el ‘Es Alert’ se envió por Forata y no por el Poyo

El que fuera jefe operativo de la emergencia durante la devastadora DANA del 29 de octubre de 2024, José Miguel Basset, ha declarado este miércoles ante la juez de la DANA, la titular de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que el mensaje de alerta enviado a través del sistema ‘Es Alert’ el día de la catástrofe se mandó exclusivamente por el riesgo de rotura de la Presa de Forata y no por el desbordamiento del barranco del Poyo. Basset ha sostenido a este respecto que absolutamente nadie sabía en el CECOPI que el Poyo se estaba desbordando en esos momentos. El barranco del Poyo es el que estuvo en el origen de la catástrofe del 29 de octubre y donde se produjeron la mayoría de las muertes.

José Miguel Basset, inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de València, ahora jubilado, ha manifestado, también, que fue él mismo quien redactó el citado ‘Es Alert’, que sustituía la petición a los afectados de subir a plantas altas de sus edificios por otra «menos alarmista», tras una discrepancia con el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez.

El jefe operativo de la emergencia ha defendido que la entonces consellera, Salomé Pradas, no interfirió en el cambio del contenido de un mensaje a otro, al tratarse de una discusión operativa y entre operativos.

Hay que recordar que el mencionado Jorge Suárez, aportó en sede judicial una tarjeta que le había dado Salomé Pradas a las 19:45 horas de aquel fatídico 29 de octubre de 2024. En esa tarjeta, venían las 3 medidas acordadas: los dos ‘Es Alerts’ redactados en el CECOPI y el confinamiento. Fue con ello con lo que se trabajó. Según ha confirmado Basset a la juez y en ningún momento se modificó.

José Miguel Basset también ha desmentido a la delegada del Gobierno, la socialista Pilar Bernabé, quien afirmó que ella sí advirtió de la caída del puente de la localidad de Picaña.

En otro de los momentos de su declaración, José Miguel Basset ha declarado que no sabía, y en consecuencia no comunicó, la retirada de los bomberos del Barranco del Poyo.

También ha explicado Basset que ‘Es Alert’ no se envió a la localidad de Utiel, también en Valencia, porque allí ya se estaban produciendo rescates.

Basset ha puntualizado que el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), según la normativa, debía haberles sido enviado con los datos interpretados. Por este motivo, él esperaba que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) manifestara algo al respecto de los caudales.