Desde el lunes 16/02 llega a Lidl el aparato que va a reventar a Dyson por menos de 8 euros

El próximo lunes 16 de febrero llega a las tiendas de Lidl uno de los productos de belleza que más interés está generando esta semana. Se trata de un cepillo moldeador que simplifica el peinado diario y que si bien tiene un precio que parece regalado, ya ha conseguido agotarse en la tienda online antes de ponerse a la venta en las tiendas físicas. Un cepillo capaz de hacer la competencia a otros de primeras marcas, mucho más caros.

El motivo es sencillo ya que se trata de un aparato práctico, pensado para quienes buscan un secado rápido con un acabado más pulido, sin necesidad de manejar secador y cepillo por separado. Una herramienta ligera que permite dar volumen, pulir puntas o moldear un flequillo en cuestión de minutos. A este interés se suma su precio, 7,99 euros, que lo convierte en una de las novedades más llamativas del bazar de Lidl de este mes de febrero. Un lanzamiento que llega justo en un momento en el que muchas personas buscan opciones económicas para mejorar su rutina de cuidado del cabello sin renunciar a un buen resultado.

Llega a Lidl el aparato que va a reventar a Dyson por menos de 8 euros

Este tipo de herramientas se han popularizado en los últimos años porque permiten resolver en muy poco tiempo lo que normalmente requiere dos pasos: secar y peinar. Aquí todo se hace en un solo movimiento, lo que facilita mucho el día a día, especialmente si no se tiene habilidad con el cepillo redondo y el secador tradicional.

El cepillo de Lidl incorpora un flujo de aire suficiente para secar mechones finos y moldearlos al mismo tiempo. El funcionamiento es directo: se enciende, se elige la intensidad y se trabaja el mechón hacia la forma deseada. Nada más. Por eso es tan atractivo para quienes buscan un peinado práctico sin esfuerzos extra.

Volumen en la raíz y control en el flequillo

Uno de los puntos fuertes de este cepillo es que ayuda a levantar la raíz sin necesidad de aplicar productos adicionales. Para quienes tienen el cabello fino o el flequillo sin forma, este tipo de herramientas suelen marcar la diferencia porque dan un acabado más pulido sin perder naturalidad.

También funciona bien para quienes buscan girar las puntas hacia afuera, añadir movimiento en melenas cortas o dar forma a zonas más rebeldes. No crea un rizo marcado, pero sí aporta un moldeado suave que deja el cabello más ordenado y con mejor caída.

Diseño ligero, fácil de manejar y apto para cualquier rutina

El cepillo destaca por ser especialmente ligero, lo que hace que manejarlo resulte más cómodo incluso si se utiliza todos los días. La estructura larga y estrecha permite acceder sin dificultad a la parte trasera de la cabeza, un punto clave para quienes suelen tener problemas al trabajar esa zona.

Además, el cable giratorio evita que se retuerza durante el peinado, un detalle pequeño pero muy útil cuando se necesita libertad de movimiento. El manejo es sencillo incluso para quienes no suelen utilizar herramientas de calor más allá del secador.

Todo esto lo convierte en un accesorio interesante para el uso diario, para viajes o para quienes prefieren una herramienta compacta frente a otras más voluminosas.

Sin complicaciones: dos temperaturas y una función clara

A diferencia de otros productos pensados para resultados más profesionales, este cepillo apuesta por la sencillez. Dispone de dos niveles de temperatura que permiten ajustar el calor según el grosor del cabello o el resultado que se busque ese día. No incorpora modos complejos ni botones adicionales. Su misión es clara: peinar con rapidez y sin curva de aprendizaje.

Lo que sí incorpora es un sistema que reduce la posibilidad de que el pelo se enrede, algo muy común en los cepillos redondos tradicionales. Esto hace que el deslizamiento sea más suave, especialmente en melenas finas o medias.

Por qué se ha agotado antes de salir a tienda

La clave del éxito de este producto está en la combinación de tres factores: utilidad real, facilidad de uso y un precio llamativo. En un mercado en el que muchas herramientas capilares superan ampliamente los 30 o 40 euros, e incluso más, encontrar una opción por menos de ocho euros explica por qué en la web de Lidl duró tan poco. De hecho si lo buscas ahora verás que están sin existencias y avisan de que van a reponerlo pronto, pero si deseas tener el tuyo, mejor acercarse a tienda el lunes que viene y hacerte con uno.

Toma nota entonces y apunta que el cepillo moldeador estará disponible únicamente en tiendas físicas a partir del lunes 16 de febrero. Dado que el stock online se ha agotado, todo apunta a que será uno de los productos más buscados de la semana. En bazares anteriores, artículos similares han durado muy pocas horas en estantería, así que es probable que ocurra lo mismo.