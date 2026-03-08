El App Store celebra el Mes de la Mujer destacando apps y videojuegos creados por mujeres

Apple ha decidido aprovechar el Día Internacional de la Mujer para poner el foco en el talento femenino dentro del ecosistema digital. Con motivo del Mes de la Mujer, el App Store celebra el Mes de la Mujer con una iniciativa especial que reúne historias inspiradoras y una selección de apps y videojuegos creados o liderados por mujeres de todo el mundo.

La propuesta, disponible desde hoy, pretende visibilizar el papel que muchas desarrolladoras, diseñadoras y creadoras están teniendo en la evolución del sector tecnológico. A través de reportajes y colecciones de aplicaciones, la plataforma quiere mostrar cómo estas profesionales están transformando diferentes industrias, desde el bienestar hasta los videojuegos o la creatividad digital.

Apps y creadoras que están cambiando la industria

Uno de los ejes principales de esta iniciativa son cuatro historias protagonizadas por mujeres que están dejando huella en el mundo de las apps y los videojuegos. Cada una de ellas ofrece una mirada diferente sobre cómo la tecnología puede servir para impulsar ideas, crear comunidades o desarrollar nuevas formas de entretenimiento.

Entre las propuestas destaca el caso de Carmen Sandiego, la mítica villana de los videojuegos que ha sido reinventada por un equipo liderado por mujeres. Esta reinterpretación del personaje busca darle un enfoque diferente, convirtiéndola en una figura más compleja y con un papel mucho más protagonista.

Otra de las historias pone el foco en el uso de la inteligencia artificial dentro de varias apps desarrolladas por mujeres. En total se analizan siete proyectos en los que las creadoras han adaptado la IA a sus necesidades para mejorar la experiencia de los usuarios y ofrecer servicios más personalizados.

La iniciativa también incluye un reportaje sobre aplicaciones centradas en el yoga y el bienestar que están replanteando la forma en que entendemos la actividad física. En este caso, las instructoras que trabajan detrás de estas plataformas buscan que el ejercicio sea más inclusivo y accesible para todo tipo de cuerpos.

El cuarto relato se centra en Patterned, una aplicación artística que ha logrado construir una comunidad de apoyo entre mujeres creadoras. A través de esta herramienta, artistas de diferentes lugares pueden compartir su trabajo y encontrar nuevas oportunidades de colaboración.

Colecciones de apps con liderazgo femenino

Además de las historias destacadas, Apple ha preparado varias colecciones de apps que agrupan proyectos desarrollados o impulsados por mujeres en distintos ámbitos. El objetivo es facilitar que los usuarios descubran nuevas herramientas y servicios que quizá no conocían.

Una de estas colecciones está dedicada a aplicaciones de moda, ocio y estilo de vida diseñadas por mujeres, con propuestas pensadas para mejorar la organización diaria o encontrar inspiración creativa.

También hay un apartado centrado en la crianza, con apps creadas por mujeres que ofrecen recursos útiles para madres y familias. Desde herramientas de seguimiento del desarrollo infantil hasta aplicaciones de apoyo durante el embarazo o la educación temprana.

El mundo de los videojuegos también tiene su espacio con una selección de títulos creados por desarrolladoras que están ganando peso en una industria tradicionalmente dominada por hombres. Estos proyectos muestran cómo nuevas voces están aportando ideas diferentes al sector.

El bienestar es otro de los temas presentes en la iniciativa, con aplicaciones dedicadas al fitness, la salud mental y el cuidado personal diseñadas por mujeres que buscan ofrecer un enfoque más cercano y adaptado a diferentes necesidades.

Por último, Apple incluye una colección centrada en el ámbito profesional, con apps pensadas para impulsar la carrera laboral, mejorar la productividad o facilitar la formación continua.

Un escaparate para nuevas generaciones

Apple pretende destacar la influencia creciente de las mujeres en el desarrollo de tecnología y en la creación de experiencias digitales. El App Store celebra el Mes de la Mujer no solo como una forma de reconocer proyectos ya consolidados, sino también como una manera de inspirar a nuevas generaciones de creadoras.

La selección de historias y aplicaciones ya puede consultarse dentro del propio App Store desde el 8 de marzo, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer, una fecha que cada año busca dar mayor visibilidad al papel de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, incluido el tecnológico.