Hasta 12.000 euros por jubilado: el beneficio de la Seguridad Social al que pueden acceder estas personas

La Seguridad Social tiene un problema con las pensiones del futuro ante la llegada de millones de personas a la jubilación procedentes de la generación del baby boom y, por ello, desde el Ejecutivo se viene legislando en los últimos años para poder sostener el sistema actual. Además de volver a retrasar la edad de jubilación, una de las últimas medidas ha sido incentivar a los trabajadores para que demoren su acceso a la jubilación. Consulta en este artículo cómo se puede acceder a los 12.000 euros extra que ofrece la Seguridad Social.

El pasado 1 de abril de 2025 entraron en vigor las medidas establecidas en el Real Decreto-ley 11/2024, de 23 de diciembre, que introdujo una nueva regulación e incentivos para los trabajadores que opten por la jubilación activa, demorada y parcial. Todo con el objetivo de mantener al mayor número de ciudadanos cotizando en la Seguridad Social e insuflando dinero en la maltrecha hucha de las pensiones ante el achuchón que se viene en los próximos años ante la llegada del grueso de trabajadores que forman parte de la generación del baby boom.

Este es el claro objetivo del Ejecutivo, aunque desde el Gobierno se venda como bondades para que los trabajadores tengan una salida del mercado de trabajo más progresiva y flexible. «Se trata de medidas que facilitan a los trabajadores que el tránsito hacia su jubilación tenga la suficiente flexibilidad para adaptarse a las condiciones y situaciones de cada uno de ellos», dijo Elma Sainz en rueda de prensa en el día en el que se confirmaron estas novedades que, por ejemplo, afectan a la jubilación activa.

Esta es una modalidad de jubilación que permite compatibilizar trabajo y pensión. Todo con el objetivo de incentivar la futura prestación. «Si la demora es de un año, el porcentaje correspondiente de la pensión será del 45%; si es de dos, 55%; si de 3,65%; si de 4,80%; y, si la demora es de cinco o más años, podrá percibirse hasta el 100% de la prestación», informa la Seguridad Social, que también establece que, por cada año de actividad profesional, el porcentaje de la pensión se incrementará un 5%. Con el cambio del pasado mes de abril también se podrán aplicar los incentivos de demora.

La Seguridad Social ofrece 12.000 euros por jubilado

Los trabajadores que opten por la jubilación demorada podrán acceder a un bono extra de 12.000 euros por jubilado, según establece la Seguridad Social. Esta opción que establece la Administración ofrece unos incentivos para la futura pensión para los trabajadores que opten por retrasar su acceso a la jubilación y sigan desarrollando su actividad laboral. Este incremento llegará a través de un incentivo adicional o una bonificación a tanto alzado.

«La nueva regulación mejora también la jubilación demorada, al dar la posibilidad de recibir un incentivo adicional del 2% por cada seis meses de demora a partir del segundo año y no sólo por cada doce meses», informó la Seguridad Social en su día. Desde el año 2022, los incentivos de demora de la jubilación serán a elegir entre un aumento del 4% de la pensión por cada año de demora o un «cheque» por cada año de demora. También se podrá optar por una opción mixta de las dos anteriores, en la que se combinará un incremento porcentual de la pensión con un pago anual.

Por lo que respecta a este cheque de hasta 12.000 euros por jubilado, la Seguridad Social informa de que es «un pago único por año cotizado, que va a depender de los años que se haya cotizado cuando se llega a la edad legal de jubilación». «Si se elige disfrutar de los incentivos a la demora de la jubilación de este modo, el trabajador recibirá, cada año tras el momento de jubilarse, una cantidad que puede oscilar entre los 4.800 y los 13.500 en función de los años demorados», informa. Esta cantidad dependerá de los años demorados de la jubilación y la cotización a la que haya llegado el trabajador a este momento de su carrera.

Estas últimas medidas llevadas a cabo por el Gobierno han hecho que las jubilaciones demoradas supongan un 11,1% de las altas correspondientes, cuando en 2019 eran de un 4,8%. Entre enero y noviembre de 2025 fueron 37.920 altas de este tipo, mientras que en 2019 apenas llegaban a 14.000. Esto ha hecho que la edad media de jubilación haya aumentado hasta los 65,3 años.