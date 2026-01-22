Es oficial: así queda la nueva edad de jubilación en Cataluña para 2026

La edad de jubilación cambia en 2026 en Cataluña… al igual que en el resto de España. Los trabajadores catalanes que quieran acceder a una pensión contributiva de jubilación con el 100% de la pensión tendrán que cumplir con una serie de requisitos que establece la Ley 27/2011 aprobada en su día por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la edad de jubilación en Cataluña el próximo año 2026.

Este 2026 se ha vuelto a retrasar la edad de jubilación en España conforme dicta la Ley 27/2011, aprobada hace ahora 15 años para intentar sostener el sistema de pensiones de la Seguridad Social ante la llegada a la edad de jubilación de la generación del baby boom en España. Así que desde el 1 de enero, los trabajadores que se quieran retirar a los 65 años con la pensión íntegra tendrán que certificar 38 años y tres meses de cotización a la Seguridad Social, y los que no cumplan con este requisito tendrán que esperar hasta los 66 años y 10 meses.

En 2027, la edad de jubilación se volverá a retrasar hasta los 67 años para los que no cumplan con 38 años y seis meses de cotización. Y todo indica que próximamente se volverá a legislar para llevar la edad de jubilación hasta los 70 años, como ya ha hecho Dinamarca. Esta directriz está dentro de un paquete de medidas que pasa por mantener al mayor número de gente cotizando en la Seguridad Social. Para ello, se está penalizando a los trabajadores que anticipan la jubilación y bonificando a los que demoran su acceso a la retirada.

Esto afectará a los cientos de miles de trabajadores catalanes que durante 2026 pasarán a ser beneficiarios de una pensión contributiva de jubilación. Esto también se beneficiará del incremento de las pensiones de un 2,7%, que también entró en vigor el próximo 1 de enero. Esto hará que los nuevos jubilados catalanes accedan al sistema de la Seguridad Social con pensiones más altas, ya que este año la media de jubilación tendrá un incremento de 500 euros anuales, entre 30 y 92 euros al mes dependiendo de las condiciones de acceso a la pensión.

La pensión de jubilación en Cataluña

Cataluña es la séptima comunidad autónoma de España con la pensión media de jubilación más alta. Los jubilados catalanes cobran de media 1.514,50 euros, algo más que la pensión media de España, que está en 1.512,73 euros. La Seguridad Social elaboró el pasado mes de septiembre una clasificación de las zonas con pensiones de jubilación más caras que lidera el País Vasco, donde se cobra una media de 1.841,80 euros, 329,07 euros más que la media de España.

Asturias es la segunda comunidad autónoma con la pensión de jubilación más alta, con una media de 1.779,04 euros. Madrid ocupa el tercer puesto de la lista con una pensión de jubilación media de 1.733,78 euros. Le siguen Navarra, Aragón, Cantabria, Cataluña y Ceuta, que están por encima de la media. Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia, Melilla y Extremadura son las comunidades autónomas con las pensiones de jubilaciones más bajas.