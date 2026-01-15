Giro en las jubilaciones en 2026: éste es el dinero que vas a perder según el abogado Ignacio Solsona y es inminente

Desde el 1 de enero de 2026, los nuevos jubilados deberán enfrentarse a un cambio histórico en el cálculo de sus pensiones que reducirá permanentemente la cuantía que cobran mensualmente. Las pensiones de los jubilados actuales subirán un 2,7%, pero quienes se jubilen este año no recibirán este incremento de forma automática. El problema se encuentra en lo que el abogado Ignacio Solsona denomina «la normativa injusta de los 25 meses»; según la normativa vigente, para calcular la base reguladora de las jubilaciones no se tiene en cuenta la inflación de los 25 meses previos. Por lo tanto, para alguien que se jubile en enero de 2026, la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 no se computa.

Solsona explica que, tomando como referencia una pensión de 2.000 euros mensuales, la diferencia podría ser de 10 euros al mes si se considera una inflación acumulada del 5,5% en los meses excluidos. Cabe señalar que el recorte no es temporal, sino permanente. 10 euros al mes puede parecer una cantidad insignificante, pero se traducen en 140 euros anuales (repartidos en doce pagas ordinarias y dos extraordinarias) y 1.400 euros en 10 años.

Pérdida económica para las nuevas jubilaciones

Mientras que para quienes se jubilaron antes del 31 de diciembre de 2025 sus pensiones suben un 2,7% este 2026, los nuevos jubilados no podrán beneficiarse de esta subida inicial. «Lo que no tiene sentido es que se excluya el IPC de los dos años anteriores provocando esta pérdida al futuro pensionista. Se trata de una pérdida… para toda la vida debido a esta injusta norma que sin razón de ningún tipo excluye el IPC».

En este contexto, Solsona recomienda aplicar el conocido como «truco de los tres días»; teniendo en cuenta que el ajuste del IPC se aplica el primer día de cada mes, lo mejor es retrasar la fecha de jubilación unos días para que la cuantía de la pensión sea más alta. Por ejemplo, jubilarse el 1 de junio en lugar del 29 de mayo podría suponer un incremento de hasta 14 euros al mes. «Estamos renunciando a 3 días de pensión a cambio de un incremento de 14 € mensuales para toda la vida. Me parece buen negocio», afirma.

Subida de las pensiones en 2026

«La pensión mínima de las jubilaciones contributivas ha crecido notablemente para 2026; en 2025, para un pensionista mayor de 65 años con cónyuge a cargo, estaba fijada en 1.127 € y en 2026 ha subido hasta 1.256 €, lo que supone una subida del 11,4 %. También se han incrementado el resto de pensiones mínimas de jubilación, que dependen de la edad del pensionista y de su situación familiar, así como del nivel de ingresos del matrimonio, considerando cónyuge a cargo si los ingresos conjuntos están por debajo de 11.013 €. Las pensiones mínimas de incapacidad permanente distinguen entre gran invalidez, incapacidad permanente absoluta o total, así como de la edad del pensionista y situación familiar.

Las pensiones mínimas de viudedad para 2026, con cargas familiares, alcanzan 1.256 €, equivalentes a la pensión mínima de jubilación o incapacidad absoluta con cónyuge a cargo. Las pensiones de orfandad y en favor de familiares también se han incrementado ligeramente. Para poder cobrar el complemento a mínimos, el primer requisito es no tener ingresos adicionales a la pensión o tenerlos por debajo del límite marcado, que en 2026 es de 9.442 € anuales, o de 11.013 € si el pensionista tiene cónyuge a cargo. Este complemento permite alcanzar la pensión mínima, incluso si el pensionista ya percibe una cantidad inferior, sumando los ingresos del cónyuge en caso de estar a su cargo.

Otro requisito fundamental es residir en España; si se reside en el extranjero o se tienen estancias superiores a 90 días al año, no se puede cobrar el complemento, salvo causas justificadas como motivos de salud. Es importante tener en cuenta que el complemento a mínimos no es consolidable y puede retirarse o rebajarse si cambian las circunstancias del pensionista. Cualquier ingreso extraordinario por encima del límite o estancias prolongadas en el extranjero deben comunicarse al Instituto Nacional de la Seguridad Social para regularizar el complemento», explica Ignacio Solsona.

Jubilación anticipada

En 2026, la edad de jubilación ordinaria es de 65 años para quienes hayan cotizado 38 años y 3 meses o más, y de 66 años y 10 meses para el resto. Las jubilaciones anticipadas voluntarias permiten retirarse hasta dos años antes de la edad legal, siempre que se cuente con un mínimo de 35 años cotizados. Por lo tanto, quienes tengan menos de 38 años y 3 meses de cotización pueden jubilarse a los 64 años y 10 meses, mientras que aquellos con más años cotizados pueden hacerlo a los 63 años.

Por su parte, las jubilaciones anticipadas involuntaria se aplica en casos forzosos, como despido, fuerza mayor, fallecimiento o jubilación del empleador, incapacidad de la empresa, causa judicial o ser víctima de violencia de género. Para acceder, el trabajador debe tener al menos 33 años cotizados y hasta cuatro años menos que la edad ordinaria de jubilación. En 2026, esto se traduce en 62 años y 10 meses para quienes tengan menos de 38 años y 3 meses cotizados, y 61 años para carreras largas.