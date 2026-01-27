Miguel Ángel Revilla, sobre la tragedia de Adamuz: «Entiendo que estén hasta las narices»

Pablo Motos y Miguel Ángel Revilla se reunieron este lunes en su 34 ª visita a El Hormiguero, lo que convierte al ex presidente de Cantabria en el invitado que más veces ha pasado por el programa de Antena 3, superando a otros como Arturo Valls, Santiago Segura, Antonio Banderas o David Bisbal, que ya son casi de la casa. Tal y como ha dejado claro el valenciano, Revilla es «el único invitado que decide el día para venir», recordando que recibió una llamada directa del político para «avisar» de que iría este lunes 26 de enero, coincidiendo con su 83 cumpleaños. Se trata de una tradición que comenzó el año pasado y que parece que se mantendrá en el tiempo, mientras el programa continúe en antena y la salud de Revilla se lo permita, que parece que hay cuerda para rato.

Tras llamar «matón» a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, por su intervención en Venezuela para atrapar a Nicolás Maduro y su intención de controlar Groenlandia, Revilla se centró en la actualidad política y social de nuestro país. Como es lógico, los accidentes de Adamuz (entre un Iryo y Alvia) y de Rodalies (en Barcelona), centraron su intervención. Los más de 45 fallecidos por estas tragedias han sido los primeros en estar en sus pensamientos. Por eso ha pedido solidaridad con las familias que han quedado rotas: «Lo que necesitan es un abrazo y no homenajes que son postureo», ha pedido para ellos.

Estas palabras en El Hormiguero llegaban después de saberse que se aplazaba el funeral de Estado que estaba previsto para el próximo día 31 de enero, debido a la imposibilidad de llegar de muchos de los familiares de las víctimas. El motivo no es otro que el corte de las vías ferroviarias que unen el centro con el sur de la península, algo que se mantendrá hasta el próximo mes de febrero. Sorprende que el propio Gobierno no lo tuviera pensado y no haya preparado una manera de trasladar a los familiares, dando una sensación de improvisación total.

«Estamos hablando de 45 muertos. Uno tiene como mínimo un entorno de proximidad familiar o de amistad de 20 personas. En cálculo, son 1.000 personas», decía Revilla. Además, se ponía en su lugar después de una semana en la que las teorías y los cambios de versiones por parte del ministro Óscar Puente.

«Entiendo que estén hasta las narices de oír explicaciones de los políticos y que haya ahora una pugna para sacar más pecho con los funerales», es por eso que le gustaría «darles un apretón fuerte y decirles que tienen que salir adelante». Revilla es uno de los pocos políticos que se ha parado a pensar en esas familias, dejando de lado la confrontación política.

Miguel Ángel Revilla advierte a Óscar Puente

«Se necesita justicia, que los culpables paguen por lo ocurrido», por eso cree que «Óscar Puente, ministro de Transportes, es la cabeza y debe dimitir, no han estado a la altura de las circunstancias», sentenciaba.

Explica el motivo de que Pedro Sánchez aguante en el cargo

Para el invitado de El Hormiguero, la dimisión de Sánchez debería haber ocurrido hace tiempo, pero hay algo que le mantiene atado a su cargo contra su voluntad: «Yo creo que está deseando irse, el futuro que le espera es mucho mejor (…) Está muy presionado por miles y miles de personas que no tienen otra alternativa».

Pese a que no tiene ni el apoyo de sus propios socios, Revilla lamenta que esta situación está provocada por «una parrocha de gente que no tiene otra cosa y han llegado a la política y se amarran al cargo. La coherencia es lo que ha matado a Pedro Sánchez».