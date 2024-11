Mask Singer, poco a poco y con el paso de los años, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Hace tan solo unas semanas, Antena 3 comenzó a emitir, cada miércoles, una nueva entrega de este programa que, en esta ocasión, cuenta con Javier Calvo, Javier Ambrossi, Ana Milán y Alaska como investigadores. Estamos ante una cuarta edición verdaderamente impactante puesto que, entre sus desenmascarados, por el momento nos hemos encontrado con David Hasselhoff (Hipopótamo), Carl Lewis (Panda), Bárbara Rey (Troll), Gloria Serra (Piña) y María José Campanario (Oveja), entre otros. Sin duda, uno de los concursantes que más sorprendió por su participación en esta cuarta edición de Mask Singer fue Brócoli, tras descubrir que detrás de esta máscara se encontraba Miguel Ángel Revilla. ¡Fue realmente impactante verle interpretar la BZRP Music Session #52 de Bizarrap y Quevedo!

El pasado sábado 23 de noviembre, el ex Presidente de Cantabria intervino en el programa laSexta Xplica. De esta manera tan concreta, no dudó un solo segundo en sincerarse como nunca sobre su inesperado paso por la cuarta edición de Mask Singer. Entre otras tantas cuestiones, Miguel Ángel Revilla también se animó a confesar el verdadero motivo por el que no dudó un solo segundo en participar en este misterioso concurso. Todo comenzó cuando, en el mencionado programa que se emite en laSexta, José Yélamo hizo la siguiente pregunta al invitado: «¿En qué momento te engañan y te visten de brócoli?». El ex Presidente de Cantabria se apresuró a responder: «No, no me han engañado». Acto seguido, no dudó en añadir algo más: «Quiero aclarar una cosa, para que la gente lo sepa». Fue entonces cuando reconoció que aceptó ser Brócoli en Mask Singer 4 por un motivo meramente solidario.

«Hago esto, me tiro a una piscina helada y me tiro en paracaídas si es necesario», comenzó diciendo Miguel Ángel Revilla, segundos antes de confesar el dineral que ha ganado por su participación en la cuarta edición de Mask Singer. «Mi intervención ahí ha sido de 20.000 euros que han ido a mi asociación en Uganda», reconoció.

Lejos de que todo quede ahí, Miguel Ángel Revilla quiso compartir en laSexta Xplica que, gracias a esa donación, se ha podido construir un «hospitalito» con cincuenta camas, así como una escuela en Uganda: «Yo, por ese dinero para una obra benéfica, no para mí que no me he llevado ni un euro de nada, me tiro de cabeza a una piscina helada», insistió.

Es más, no tardó en confesar que volvería a esconderse bajo la máscara de Brócoli en Mask Singer 4: «Si alguien me paga 20.000 euros, vuelvo a hacer de Brócoli o de lo que haga falta», reconoció, y añadió: «Además, yo me río de mí mismo». Respecto a su actuación, que interpretó la exitosa canción de Quevedo y Bizarrap, aseguró que estuvo ensayándola durante una semana entera ya que no era algo que escuchase habitualmente. Al fin y al cabo, siente verdadera pasión por «la canción asturiana y cántabra, y un poco mexicana».

Así pues, quiso incidir en lo importantes que son las causas benéficas y el gran impacto que tienen las donaciones: «Tengo un aspecto, que no quiero presumir de él, pero yo hago mis cositas benéficas dentro de lo que cabe». Y añade: «Porque yo no cobro nada en las televisiones, pero algo ingresan a esas entidades. No lo cobro yo, lo cobra otra gente y eso a mí me llena».