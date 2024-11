‘Mask Singer 4’: un reconocido político y líder de audiencias se escondía tras Brócoli

El pasado miércoles 6 de noviembre, los espectadores de Mask Singer pudieron disfrutar del tercer programa de esta edición. De esta forma, las máscaras del Grupo A, integrado por Mosca, Corazón, Oveja y Tiburón volvían a pisar el escenario del concurso presentado por Arturo Valls. Lejos de que todo quedase ahí, la audiencia también pudo conocer a dos nuevas máscaras, que eran Brócoli y Piña. Así pues, en la tercera gala, pudimos disfrutar de dos triduelos. En el primero de ellos, Mosca, Corazón y Brócoli se jugaban su continuidad en el concurso. Tras dos actuaciones de ensueño por parte de las dos primeras máscaras de esa tanda, llegó el turno de ver sobre el escenario a la recién llegada. No tardó en poner al público en pie al interpretar la BZRP Music Sessions #52 de Bizarrap con Quevedo, que consiguió un gran éxito en todo el mundo. ¡No dejó indiferente a nadie, ni mucho menos!

Tras su actuación, al igual que el resto de participantes, Brócoli dio una pista extra. Acto seguido, los cuatro investigadores de esta edición comenzaron a sacar sus propias conclusiones. De esta forma, Ana Milán se mostró convencida que tras Brócoli se encontraba nada más y nada menos que Gorka Ochoa, mientras que Alaska apostaba por Pedro Acosta. Lejos de que todo quede ahí, llegó el turno de Javier Calvo y Javier Ambrossi para dar a conocer su teoría. Los dos, al unísono, hicieron saber a Arturo Valls que su apuesta era nada más y nada menos que Miguel Ángel Revilla, el que fuese Presidente de Cantabria entre 2003 y 2011 y, posteriormente, entre 2015 y 2023. Después de que las personas allí presentes votasen entre Mosca, Corazón y Brócoli, llegó el momento de descubrir quién era la primera máscara de la noche en dar a conocer su identidad.

¿Quién era Brócoli, de Mask Singer 4?

Tras unos segundos que parecieron eternos, donde no dejábamos de escuchar «¡Quítatela, quítatela!» en el plató del programa, finalmente Brócoli se quitó la máscara. No tardamos en descubrir que Javier Calvo y Javier Ambrossi habían acertado de lleno con su apuesta: ¡Se trataba de Miguel Ángel Revilla!

Nada más desvelar su identidad, el ex Presidente de Cantabria exclamó lo siguiente: «¡No se ve nada!». Por si fuera poco, quiso ir mucho más allá: «No podía moverme. Este cabezón se lo pones a un preso que no confiesa el delito y canta en 15 minutos», bromeó. Sea como sea, Revilla nos brindó una divertida actuación, algo que aplaudió Ana Milán: «Eres un valiente. Con 81 años has levantado a todo el plató». El ya ex concursante de Mask Singer 4 no se marchó sin decir algo más: «¡Y lo que queda!».

Oveja fue la otra desenmascarada de la tercera gala de Mask Singer 4

Tras este triduelo, en el que perdió Brócoli, llegó el turno del último de la noche. De esta forma, se enfrentaron Oveja, Tiburón y Piña. La recién llegada consiguió dejar sin palabras a los allí presentes, por lo que optaron por darle una oportunidad para que continuase en el concurso. De esta forma, la audiencia descubrió que la máscara que tenía que dar a conocer su identidad era una de las más misteriosas de la edición.

Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Oveja. Tras creer que tras este personaje se escondían celebridades como Amaia Montero, Gemma Mengual, Leire Martínez o Mireia Belmonte, los investigadores se quedaron de piedra al descubrir quién era, en realidad, Oveja. ¡Se quedaron verdaderamente impactados!