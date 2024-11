‘Mask Singer’ desenmascara a Oveja, la famosa que frustró el fichaje de Belén Esteban por el programa

El pasado miércoles 6 de noviembre, los espectadores de Mask Singer pudieron disfrutar del tercer programa de esta cuarta edición. De esta manera, las máscaras del Grupo A, que eran Mosca, Corazón, Oveja y Tiburón regresaban al escenario. Y no lo hacían solos, ya que llegaban dos nuevas máscaras que, en este caso, eran Brócoli y Piña. Por lo tanto, a lo largo de la noche, la audiencia iba a poder presenciar dos triduelos. El primero de ellos lo protagonizaron Mosca, Corazón y Brócoli. Después de tres impresionantes actuaciones, fue la máscara recién llegada quien tuvo que dar a conocer su identidad. Posteriormente, disfrutamos del último triduelo de la noche en el que se enfrentaban Piña, Tiburón y Oveja. La recién llegada consiguió causar sensación entre el público allí presente, incluidos los cuatro investigadores de esta cuarta edición. Es por eso que no dudaron en darle una oportunidad, mientras que Oveja tuvo que dar a conocer su identidad.

No es ningún secreto que esta máscara ha sido, desde el comienzo, una de las más enigmáticas de esta edición. Nadie tenía ni la más remota idea de quién se podía esconder detrás. Debemos tener en cuenta que, tras la actuación de Oveja, los cuatro investigadores dieron a conocer sus apuestas. Todos estaban bastante perdidos, tanto es así que Ana Milán pidió a Arturo Valls que diera un nombre ya que ella era verdaderamente incapaz de adivinar quién era Oveja. Finalmente optaron por decir Mireia Belmonte, mientras que Javier Calvo estaba convencido de que detrás de esta máscara estaba Amaia Montero. Javier Ambrossi apostó por Gemma Mengual mientras que Alaska hizo lo propio con Leire Martínez, ex vocalista de La Oreja de Van Gogh. Es por eso que, tras saber que Oveja era la que tenía que desvelar su identidad esa misma noche, la expectación era máxima. ¡Por fin iban a salir de dudas!

¿Quién era Oveja, de Mask Singer 4?

Después de que el público, investigadores y presentador del programa gritaran al unísono el ya mítico «¡Quítatela, quítatela!», Oveja se quitó la máscara. Al darse la vuelta, pudimos comprobar que tras ese misterioso personaje se encontraba nada más y nada menos que María José Campanario, odontóloga y mujer de Jesulín de Ubrique.

Como no podía ser de otra manera, todos los allí presentes se quedaron verdaderamente impactados ya que nadie pudo llegar a imaginar que, tras Oveja, estaría ella. Si hay algo por lo que ha destacado esta máscara es por las grandes actuaciones que ha hecho sobre el escenario. Es más, la gran mayoría de investigadores estaban convencidos de que se trataba de una cantante profesional.

Tras dar a conocer su identidad, María José Campanario se sinceró sobre cómo había vivido esta experiencia: «¡No sabéis cómo me lo he pasado! Si tenía una poca vergüenza, ya la he perdido toda». Y fue más allá: «Ha sido brutal, qué trabajazo hay detrás de este programa. Qué meritazo, que esté todo tan tan en secreto, que nadie sepa nada de nadie más».

Oveja frustró la participación de Belén Esteban en Mask Singer 4

Hace unos meses, concretamente en el mes de julio, La Patrona concedió una entrevista a la revista Semana. Entre otras tantas cuestiones, reconoció que había firmado un proyecto con Antena 3 tras la cancelación de Sálvame: «Me cogieron y, con el contrato firmado y el disfraz hecho, me dijeron que tampoco me querían».

Lejos de que todo quede ahí, Belén Esteban quiso dejar algo claro: «No denuncié porque soy buena persona, pero tenía que haberlo hecho». Según ella, estaba convencida de que era por una «cuestión política» pero, ahora que se ha desvelado la identidad de Oveja, parece que ese fichaje de la colaboradora de Ni que fuéramos por Mask Singer 4 pudo haberse visto frustrado por la participación de la mujer de Jesulín de Ubrique. Sea como sea, ¡nos ha encantado ver a María José en el concurso y ojalá podamos tener a La Patrona en cualquier otra edición!