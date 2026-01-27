El Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez ya ha puesto en marcha su maquinaria interna de cara a las elecciones, tanto autonómicas como las generales, que podrían convocarse en los próximos meses. Para ello, la Presidencia del Gobierno ha cambiado su organigrama y ha introducido un Departamento de Estudios Estratégicos. Esta nueva entidad tiene como objetivo el diseño de «las líneas estratégicas» para «anticipar escenarios, definir prioridades y fortalecer la coherencia de la acción gubernamental» ante las próximas citas electorales.

De Sánchez, que está en la cúspide de la pirámide de La Moncloa, depende todo un equipo de Presidencia formado por siete organismos diferentes:

El Gabinete del Presidente del Gobierno. La Dirección Adjunta del Gabinete del Presidente del Gobierno. La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. La Secretaría General de Política Nacional. La Secretaría General de Relaciones Institucionales y Ciudadanía. La Oficina de Asuntos Económicos y G-20. La Secretaría de Estado de Comunicación.

En el segundo escalafón, por detrás del presidente, está el jefe de Gabinete, Diego Rubio. Las secretarías generales, en un tercer nivel jerárquico, dependen de Rubio. Y es en una de ellas donde Sánchez ha introducido modificaciones. Contretamente, en la Secretaría General de Política Nacional, encabezada por José Fernández Albertos.

La ley atribuye a la Secretaría General de Política Nacional la labor de asesorar al presidente en el diseño e implementación de políticas públicas. También estudia las necesidades de la ciudadanía y el impacto en ella de las medidas que toma el Gobierno. Por otro lado, prepara documentación sobre la actuación del Ejecutivo y recoge toda la información para la rendición de cuentas.

A su vez, en un cuarto rango en la pirámide de poder de La Moncloa, por detrás de Sánchez, de su jefe de gabinete y del secretario general de políticas públicas, se encuentran los cuatro departamentos que dependen de Fernández Albertos: Políticas Públicas, Innovación Política y Social, Análisis Territorial y Coordinación Política.

Nuevo ente de «Estudios Estratéticos»

Y este último departamento es el que ha suprimido Sánchez. En su lugar ha puesto en marcha otro de Estudios Estratégicos. Se encargará, según el nuevo Real Decreto aprobado por el Gobierno, de «diseñar, impulsar y evaluar las líneas estratégicas que orienten la acción política de la Secretaría General de Política Nacional». Es decir, del órgano inmediatamente superior.

Además, como señala la norma modificada, «su labor se centrará en anticipar escenarios, definir prioridades y fortalecer la coherencia de la acción gubernamental».

Sánchez todavía no ha nombrado a la persona que se encargará de encabezar ese nuevo departamento de Estudios Estratégicos, pero se prevé que lo haga en los próximos días.

Por otro lado, también ha modificado el Departamento de Análisis Territorial. A partir de ahora, el Gobierno le reconoce la tarea de «seguimiento de la acción del Gobierno en el territorio». Ese organismo «impulsará la cooperación y la cogobernanza con las comunidades autónomas y desempeñará las funciones de seguimiento y control mediante los mecanismos precisos de rendición de cuentas».

Este departamento contará ahora con una Unidad de Seguimiento Territorial. Todo ello coincide con la pérdida de poder territorial del PSOE, principal partido del Gobierno, y de cara al nuevo ciclo electoral que se inició el 21 de diciembre de 2025 con una severa derrota electoral en un feudo socialista: Extremadura.

Batacazo electoral del PSOE

Allí el PSOE de la región, encabezado entonces por Miguel Ángel Gallardo, cosechó el peor resultado de la historia del partido en la autonomía. Sólo pudieron alcanzar los 18 diputados, quedando más cerca de Vox que de la candidatura de María Guardiola, del PP: el partido de Santiago Abascal le pisa los talones con sólo 7 representantes menos.

Este 8 de febrero tendrán lugar los comicios en Aragón, con la ex ministra Pilar Alegría al frente de la formación en la comunidad. Según los sondeos, empeoraría el resultado de su predecesor y ex presidente de la autonomía, Javier Lambán.

Más adelante, el 15 de marzo, serán las elecciones en Castilla y León y, en verano, los andaluces serán llamados a las urnas, y la actual vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tratará de arrebatarle la Junta al popular Juanma Moreno, que lleva al frente de la misma desde 2019.