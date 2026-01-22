Tezanos falsea el CIS de Aragón: da más recuerdo de voto al PSOE que al PP, que ganó las elecciones

El CIS de Félix Tezanos sobre las próximas elecciones autonómicas de Aragón da la victoria al Partido Popular de Jorge Azcón, aunque sin mayoría absoluta, por lo que necesitarían el apoyo de Vox para seguir gobernando en la comunidad. Sin embargo, el sondeo ofrece datos incomprensibles, como el del recuerdo de voto. Son más los encuestados que reconocen haber votado al PSOE que al PP, cuando fue la formación de centroderecha la que ganó los comicios.

Según el pronóstico del instituto dirigido por el ex dirigente socialista, las elecciones del próximo 8 de febrero volverá a ganarlas el PP, seguido del PSOE y de Vox. El reparto de escaños quedaría de la siguiente forma:

PP ( Jorge Azcón ): 35,3% del voto; entre 25 y 29 escaños

( ): 35,3% del voto; entre 25 y 29 escaños PSOE ( Pilar Alegría ): 26,7% del voto; entre 17 y 23 escaños

( ): 26,7% del voto; entre 17 y 23 escaños Vox ( Alejandro Nolasco ): 15,1%; entre 10 y 13 escaños

( ): 15,1%; entre 10 y 13 escaños CHA ( Jorge Pueyo ): 6,9% del voto; entre 3 y 5 escaños

( ): 6,9% del voto; entre 3 y 5 escaños IU-Movimiento SUMAR : 5% del voto; de 1 a 3 escaños

: 5% del voto; de 1 a 3 escaños Podemos-AV : 2,5% del voto; uno o ningún escaño

: 2,5% del voto; uno o ningún escaño Teruel Existe: 2,2% del voto; de 1 a 2 escaños

Con los datos del CIS de Tezanos en la mano, si se comparan con los resultados de las últimas elecciones autonómicas, el PP sumaría, como mucho, un escaño, mientras que el PSOE podría mantener los mismos diputados que sacó en los anteriores comicios. Un escenario que sería de lo más optimista para Pilar Alegría, dados los malos augurios vaticinados por los propios socialistas, que esperan un descalabro similar al sufrido en Extremadura.

En las últimas elecciones autonómicas, el PP obtuvo 28 escaños; el PSOE, 23 diputados; Vox, 7; Teruel Existe, 2; Chunta Aragonesista, 3, e IU, Podemos y PAR un diputado cada uno.

Además de estos datos, el CIS aporta otros como las razones que motivan a los electores a votar en estas elecciones del próximo 8 de febrero. La encuesta arroja que el 45,3% de los aragoneses lo haría por «las ideas y propuestas del partido» y un 28,7% por la «buena gestión en el pasado» de estos, mientras que un 23,3% votará para «intentar evitar que puedan ganar partidos o candidatos/as de derechas», subraya la encuesta de Tezanos.

Asimismo, los resultados del CIS señalan que el 25,2% de los encuestados simpatizan más con el PSOE -por encima del resto de partidos-, seguido del PP con el 25%, el CHA con el 9,2% y Vox en cuarta posición con el 9%.