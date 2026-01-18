Azcón: «El Parador de Teruel demuestra lo que el PSOE hace a las mujeres cuando nadie les ve»

Jorge Azcón tiene claro que uno de los escenarios de su campaña electoral será el Parador de Teruel, epicentro del escándalo destapado por OKDIARIO de las prostitutas que José Luis Ábalos llevó en furgoneta desde Valencia. «El Parador de Teruel representa la corrupción y la desvergüenza del Partido Socialista», asegura el presidente de Aragón. Azcón no sólo carga contra el ex ministro —»un corrupto integral y un putero»—, sino también contra Pilar Alegría, su rival electoral, a la que acusa de mentir sobre lo ocurrido en aquel parador: «Se enfadó con vuestra periodista, le echó una bronca mintiendo como una bellaca».

PREGUNTA.- La campaña electoral oficialmente no ha empezado, pero cuando empiece de manera oficial, ¿lo va a hacer desde el Parador de Teruel?

RESPUESTA.- Pues evidentemente el Parador de Teruel va a ser uno de los sitios que vamos a visitar. Porque es muy simbólico.

P.- ¿Qué representa el Parador de Teruel?

R.- La corrupción y la desvergüenza del Partido Socialista. El PSOE durante mucho tiempo le ha dicho a las mujeres en Aragón y en toda España que el feminismo y quien defendía a las mujeres era el Partido Socialista y la izquierda. Y hemos visto, caso tras caso, cómo cuando nadie les veía, cuando la cortina estaba echada, qué es lo que hacían con las mujeres y cómo han utilizado a las mujeres y fundamentalmente a las mujeres que se dedican a la prostitución. El Parador de Teruel no solamente significa lo que el Partido Socialista hace con las mujeres, lo que los más altos representantes del Partido Socialista hacen con las mujeres cuando nadie les ve, sino que además significa lo que hoy es el Partido Socialista: la mentira. Porque cuando a Pilar Alegría le preguntaron sobre el Parador de Teruel, dijo que no sabía nada.

P.- Se enfadó con nuestra delegada en Aragón [Paula Ciordia], le echó una bronca mintiendo como una bellaca a nuestra delegada en Aragón.

R.- Por eso no es solamente la desvergüenza, sino que es la desvergüenza y la mentira. Volvemos a lo de antes. Por eso hoy no hace entrevistas.