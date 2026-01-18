Jorge Azcón: «En Aragón se presenta Pedro Sánchez, no Pilar Alegría»

Jorge Azcón (Zaragoza, 1973) va sobrado. Hasta Pilar Alegría es consciente de que su rival popular continuará cuatro años más al frente del Gobierno de Aragón, lo que por estos lares se conoce como «DGA [Diputación General de Aragón]». El interesado tiene bien claro el chollo que le ha puesto enfrente Pedro Sánchez: una candidata que pasa de la región, que mete la pata día sí, día también, y que para colmo quedó retratada ante el feminismo patrio con la foto que le hicieron con el megaacosador sexual Paco Salazar a finales de noviembre. Hay quien sostiene, incluso, que le ofreció ser su spin doctor de campaña. La foto del cartel electoral del PP aragonés pasa de puntillas por el capítulo Vox, muy al contrario de una María Guardiola que entró en el cuerpo a cuerpo con la formación conservadora convirtiendo el 21-D en una amarga victoria. No lo dice pero está muy molesto con el desafío de la presidenta extremeña a los verdes para entrar en su Ejecutivo, guante que Santiago Abascal recogió gustoso en la entrevista publicada el domingo pasado en OKDIARIO. Resultado: el monotema es si pactará con Vox o no. En la entrevista se va por los Cerros de los Monegros, exhibiendo una habilidad prodigiosa, cuando se le interroga por la cuestión. Su única duda, la de todos los aragoneses, no es quién ganará sino por cuánto ganará el 8 de febrero.

El presidente aragonés carga sin contemplaciones contra Pedro Sánchez —al que califica de «corrupto sin ningún género de dudas»—, y contra Pilar Alegría —a la que acusa de encubrir a Paco Salazar—. Azcón presume de haber atraído 75.000 millones de euros en inversiones, de haber impulsado 3.000 viviendas frente a las 86 del PSOE y promete eliminar el impuesto de sucesiones y rebajar el de transmisiones patrimoniales.

PREGUNTA.- ¿Pilar Alegría es una encubridora de puteros y de acosadores sexuales?

RESPUESTA.- Pilar Alegría es sanchismo y el sanchismo tiene acosadores sexuales y tiene corruptos dentro de sus filas. Pilar Alegría ha sido la portavoz del sanchismo y es la delegada de Sánchez en Aragón. Es muy significativo lo que está ocurriendo en esta campaña electoral. Cuando tú te presentas a una autonomía, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué vienes a hacer en Aragón? Todos sabemos que Pilar Alegría viene a defender a Pedro Sánchez. No viene a defender a los aragoneses.

P.- ¿Quién se presenta de candidato en Aragón, Pedro Sánchez o Pilar Alegría?

R.- En Aragón se presenta Pedro Sánchez. Indudablemente, Pedro Sánchez está llevando a sus ministros a las comunidades autónomas, porque sólo los ministros de Pedro Sánchez, quienes dependen absolutamente de él, son capaces de defender las barbaridades que está haciendo el Gobierno de España.