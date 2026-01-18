Azcón: «Vox ya estuvo en el Gobierno de Aragón y no hizo gran cosa»

Jorge Azcón lanza un dardo envenenado a Vox cuando se le pregunta por un posible pacto postelectoral: «Mi experiencia de gobernar con Vox es que se fueron corriendo», asegura el presidente de Aragón en una entrevista con OKDIARIO. El líder del PP aragonés cuestiona abiertamente la gestión de sus ex socios de gobierno y les reprocha que abandonaran el Ejecutivo autonómico sin motivo aparente: «Se dieron cuenta de que gobernar es difícil y salieron corriendo». Azcón insinúa que Vox rehuyó las responsabilidades del poder porque «no estaban dispuestos a desgastarse» y lanza un desafío: «Si le dedicáramos un poco de tiempo a ver cuáles son las decisiones que tomaron en el tiempo en el que estuvieron en el Gobierno, el balance sería desigual».

PREGUNTA.- Presidente, perdóneme que usted se enrolla muy bien y es muy amable, pero voy al grano: 9 de febrero, imagínese que se cumplen las encuestas. El Partido Popular obviamente va a ganar las elecciones, eso no lo duda ni Pilar Alegría, pero no tiene mayoría absoluta. Y si Vox, tal y como ha sucedido en Extremadura, le pide entrar en el Gobierno con una vicepresidencia y varias consejerías, ¿usted qué le contestará?

RESPUESTA.- La pregunta fundamental no es si Vox puede entrar en el Gobierno. Ya entró Vox, ya estuvo en el Gobierno de Aragón. Vox ya tuvo la vicepresidencia del Gobierno de Aragón. Otra cosa es que analicemos qué es lo que hicieron mientras estuvieron en el Gobierno, porque la verdad es que el tiempo que Vox estuvo en el Gobierno no significó una revolución en ninguna de las consejerías que ocuparon.

Si le dedicáramos un poco de tiempo a ver cuáles son las decisiones que tomaron en el tiempo en el que estuvieron en el Gobierno, el balance hay quien lo podría hacer desigual respecto del tiempo que estuvieron. Pero creo que hay una cuestión fundamental: Vox quiere entrar en el Gobierno, ¿para qué? ¿Para dar estabilidad o para seguir bloqueando? Porque el problema no es que entren en el Gobierno. El problema es Aragón y los aragoneses. Y yo lo que quiero es un Gobierno del Partido Popular para que sigamos avanzando en esta comunidad.