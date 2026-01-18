Azcón desvela su amistad con Abascal: «Salíamos de copas y cantábamos juntos el himno de la Guardia Civil»

Más allá de las enemistades políticas, Jorge Azcón y Santiago Abascal comparten una vieja amistad que se remonta a hace casi 30 años, cuando ambos militaban en Nuevas Generaciones del PP. «Con Santi he salido de copas por la noche», confiesa el presidente de Aragón en una entrevista con OKDIARIO, en la que desvela una anécdota reveladora: «Recuerdo una noche en la que aprendí el himno de la Guardia Civil, Gloria a ti, Instituto. Lo cantábamos juntos en San Sebastián».

Azcón explica que conoció a Abascal —al que todos llamaban «Santi»— cuando éste era presidente de las Juventudes del PP en el País Vasco: «Estamos hablando de cerca de 30 años, de veintimuchos», rememora. El líder aragonés reconoce que mantienen contacto por WhatsApp y que su relación personal sigue siendo buena, aunque políticamente «no es tan buena». Con su habitual ironía, Azcón bromea sobre la omnipresencia de Abascal en la campaña aragonesa: «Si viene tanto que se puede empadronar, yo le asesoro con los trámites». Una amistad personal que, sin embargo, no garantiza un pacto postelectoral entre PP y Vox en Aragón.

PREGUNTA.- De cara a una posible negociación con Vox si la necesita, ¿va a ayudar el hecho de que el señor Abascal y usted sean viejos amigos?

RESPUESTA.- Claro. Si hablo de Santiago Abascal, durante toda la vida le llamamos «Santi». Era presidente de las Juventudes [del PP] en el País Vasco cuando yo era el presidente de las Juventudes del Partido Popular. Estamos hablando de cerca de 30 años, de veintimuchos.

Con Santi he salido de copas por la noche. Con Santi era divertido. Con Borja Sémper era divertido. Recuerdo una noche, me acuerdo exactamente, teníamos una escuela de verano, algún tipo de acto de esas características. Me acuerdo de que una noche aprendí el himno de la Guardia Civil, Gloria a ti, Instituto. Recuerdo haberlo cantado en San Sebastián.

P.- ¿Quién le enseñó el himno de la Guardia Civil? ¿Santiago Abascal?

R.- Sí, una noche con Santi. No me lo enseñó, lo cantábamos juntos. Lo recuerdo perfectamente. Algunos más copeados que otros. A Santiago Abascal, a Santi, lo conozco desde hace muchos años.

P.- Esa relación puede ayudar a encauzar las cosas después del 9 de febrero…

R.- Yo tengo buena relación personal con todo el mundo. Tener mala relación personal con alguien es muy complicado. Si hay alguien que te dice que personalmente se lleva mal con Jorge Azcón, raro, porque yo intento diferenciar mucho lo que es la política de lo que son las relaciones personales. A mí me gusta hacer amigos en la vida y es evidente que con Santi tengo una buena relación, aunque políticamente no es tan buena.

P.- ¿Se han escrito recientemente?

R.- Nos hemos wasapeado en más de una ocasión recientemente. Cuando él ha venido a Aragón, le he mandado whatsapps de cortesía y evidentemente me ha contestado. Ayer estuve pensando en hacerlo porque la verdad es que hay algo que es muy característico de Vox y es que la campaña electoral en Aragón la hace Santiago Abascal. Santi se echa las encuestas a las espaldas. Estuve pensando en decirle que si viene tanto que se puede empadronar, que yo le asesoro con los trámites. No hace falta que se empadrone, que venga lo que quiera.