Azcón: «Pedro Sánchez es un corrupto sin ningún género de dudas»

Jorge Azcón no se muerde la lengua y acusa frontalmente a Pedro Sánchez de ser «un corrupto sin ningún género de dudas». El presidente aragonés, en plena precampaña electoral, carga contra el jefe del Ejecutivo por los escándalos que rodean a su entorno más cercano: «Es increíble que no sepa nada de lo que pasaba alrededor de su mujer, de su hermano y de Santos Cerdán», afirma.

PREGUNTA.- ¿Pedro Sánchez es un corrupto?

RESPUESTA.- Sin ningún género de dudas. Es increíble que Pedro Sánchez no sepa nada de lo que pasaba alrededor de su mujer. Y es increíble que Pedro Sánchez no sepa lo que pasó con su hermano directamente. Es increíble que el secretario de Organización del Partido Socialista forme parte del 50% de una empresa que tiene 7 millones de euros en mordidas y que el presidente del Gobierno no lo sepa. Eso, por desgracia, no es la primera vez que lo vemos en política. Yo no sabía absolutamente nada de lo que ocurría con mi mujer. No sabía absolutamente nada de lo que ocurría…

P.- Cualquier día dirá que es una desconocida cuando la procesen.

R.- Yo creo que la gente saca sus propias conclusiones sobre eso.

P.- ¿Se ha lucrado? ¿Se ha hecho rico Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno?

R.- Lo que hemos visto es que su mujer se ha lucrado en la Presidencia del Gobierno. Lo demás está por demostrar, pero creo que el debate que se abre ahora con lo que está ocurriendo en Venezuela va a desvelar muchas cosas. Yo creo que donde hay una mayor investigación todavía por hacer es en qué ha pasado con los hidrocarburos, qué ha pasado con los petroleros y qué es lo que pasa de la relación que el Partido Socialista a través de Zapatero tiene con Venezuela, que es evidente: corrupción con corrupción, corrupción al cuadrado.