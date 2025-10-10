Azcón pide la dimisión de Alegría por mentir sobre el Parador de Teruel: «Sí hubo fiesta con prostitutas»

Azcón pide la dimisión de Pilar Alegría por mentir sobre el Parador de Teruel. Ya no es sólo OKDIARIO. El último informe de la UCO revela que Koldo pagó gastos de desplazamiento de Valencia a Teruel aquella noche del 20 de septiembre de 2020 para «encuentros de carácter personal». Una investigación que pone también en la diana a Pilar Alegría, quien afirmó en la comisión del Senado por el Caso Ábalos que desconocía si hubo prostitutas. «Sí las hubo», ha señalado Jorge Azcón este viernes, pidiendo su dimisión.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha recordado que en aquella comisión de investigación, Pilar Alegría prometió dimitir si se demostraba lo contrario. «Sí hubo una fiesta con prostitutas en el Parador de Teruel», ha señalado el líder del Ejecutivo en una rueda de prensa, en la presentación del nuevo edificio del Instituto Tecnológico de Aragón.

El presidente aludía al último informe de la UCO que apunta a la contratación de prostitutas en el parador de Teruel por parte de Ábalos, a partir de las conversaciones transcritas relacionadas con el pago y billetes privados por parte de Koldo para «personas que mantuvieron encuentros de carácter personal» con el ex ministro de Transportes, en la misma fecha en la que Ábalos se hospedó protagonizando una fiesta con prostitutas, tal y como revelaron trabajadores del establecimiento –que habían sido testigos presenciales– a OKDIARIO.

«Me da pena y me indigna que ahora se hable de Teruel en toda España porque un socialista decidió montar fiestas con prostitutas en el Parador de Teruel. También es verdad que creo que hay que hacer una reflexión y es la de la portavoz del Gobierno», ha expresado.

«Pilar Alegría no dijo la verdad en la Comisión de Investigación en el Senado», ha denunciado. «La portavoz del Gobierno dijo que en Teruel no había pasado nada y es más, creo recordar que le preguntaron sobre si estaría dispuesta a dimitir si se demostraba que en Teruel había habido una fiesta con prostitutas. La señora Alegría tiene un serio problema con la verdad y de credibilidad», ha resaltado.

«Después de no haber dicho la verdad en la Comisión de Investigación del Senado sobre la prostitución y sobre la fiesta que el ex ministro Ábalos y ex secretario general del Partido Socialista hizo en el Parador de Teruel, con ella durmiendo también en el Parador de Teruel. Lo que tendría que hacer es dimitir», ha zanjado.

El escándalo de la fiesta con prostitutas en el Parador del Teruel en plena pandemia descubierto por OKDIARIO ha vuelto a poner en la diana a Pilar Alegría. La actual ministra y portavoz del Gobierno de España, era en aquel momento delegada del Gobierno en Aragón.

Aquella noche durmió en el Parador de Teruel, un hecho que fue destapado también por este diario, pues hay que recordar que la ministra trató de eludir la pregunta que le hizo OKDIARIO sobre si había dormido aquella noche, mostrando un nerviosismo que llamó poderosamente la atención a la opinión pública.

12 horas después de aquella pregunta, Pilar Alegría tuvo que admitir que sí había dormido en el Parador de Teruel. Lo hizo en la sede del PSOE en Zaragoza. Semanas después, en el Senado, la política socialista aseguró que la pregunta había sido un «ataque machista»–algo absurdo si se tiene en cuenta que la periodista que se la hizo era mujer–.

«Me generó indignación que una periodista me preguntase con quién había dormido cinco años atrás y dónde estaba yo hace cinco años», sostuvo Pilar Alegría.

«Jamás he tenido constancia de que hubiera ninguna fiesta con prostitutas, drogas y un largo etcétera», contestó la titular de Educación. «Jamás escuché ni vi absolutamente nada», subrayó, asegurando que se enteró de la noticia de la fiesta de Ábalos en el Parador de Teruel el pasado 9 de abril por los medios de comunicación.