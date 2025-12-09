Alegría, amiga del acosador Salazar, intenta lavar su imagen con un premio contra la violencia machista

En pleno escándalo por el caso Salazar, la ministra de Educación y secretaria del PSOE aragonés, Pilar Alegría, será la encargada de clausurar un concurso contra la violenta machista en Zaragoza para intentar lavar su imagen, tras haberse reunido con el acosador socialista y reconocer este mismo martes que había sido «un error».

Se trata de un premio «contra la violencia de género machista y de pareja», impulsado por el distrito de Arrabal, gobernado por los socialistas, logrando convertir el evento en «un acto de partido», según denuncian desde el Gobierno municipal, liderado por la popular Natalia Chueca. Según señalan a OKDIARIO este año además no han recibido todavía una invitación formal.

La gala final del festival de los cortometrajes será presentado por la portavoz del grupo municipal, Lola Ranera –presidenta del distrito–, y clausurado por Alegría. Además contarán con la presencia del delegado de Gobierno, Fernando Beltrán.

Ante esta situación, fuentes oficiales del gobierno municipal tachan la presencia de Alegría de «hipócrita» y denuncian que es «muy grave» que, «en un equipamiento público, se celebre un acto con dinero público para intentar blanquear la imagen de la ministra que comió con Salazar sabiendo que había acusaciones de acoso a mujeres».

«Es evidente que el sanchismo está apoderándose de espacios públicos e identidades y asociaciones para hacer campaña electoral y dar visibilidad a una ministra que viene a Aragón los fines de semana», señalan las mismas fuentes oficiales del PP.

Desde el Ejecutivo de Chueca advierten que pedirán explicaciones políticas a Lola Ranera, a quien señalan como «una fiel seguidora de Pedro Sánchez y Pilar Alegría». Precisamente Ranera depuró a su compañero Horacio Royo de la Junta del Distrito –quien era hasta ahora el presidente– por no estar alineado con la línea sanchista de Alegría.

EL FESTIVAL «BE FREE» LLEGA A SU FIN

Este próximo viernes, 12 de diciembre, a las 18:30h, el Salón de Actos del Centro Cívico Estación del Norte acogerá la Gala final del Festival «Be Free» contra la violencia de género, machista y de pareja. pic.twitter.com/nzjEDnG0zr — FABZ (@barrioszgz) December 9, 2025

La gala final tendrá lugar el próximo viernes 12, a las 18:30 horas en el Centro Cívico Estación del Norte. En ese momento se desvelará el ganador del Festival Be Free, siendo su 10.ª edición. Un concurso de largometrajes contra la violencia de género, machista y de pareja, que organiza la Asociación Vecinal Tío Jorge Arrabal, con la colaboración de Arrabal Espazio Zine y el patrocinio de la Fundación SAICA. Al festival se han presentado un total de 261 cortos procedentes de toda la geografía nacional, de los cuales el jurado ha seleccionado 12 finalistas.

«Si el PSOE quiere actos electorales que se los pague con dinero del PSOE, no con dinero de las juntas de distrito», añaden desde el ejecutivo de Chueca, quienes aclaran que no tienen nada en contra del concurso sino con la instrumentalización de éste.