Así funciona la caja del Partido Socialista, de la que «TODOS en el PSOE cobraban en efectivo». Nos lo cuenta hoy José Luis Ábalos en una entrevista exclusiva a OKDIARIO, realizada poco antes de su ingreso en prisión. El que fuera secretario de organización del PSOE, nombrado por Pedro Sánchez, responde de esta manera a sus compañeros socialistas que quieren hacer creer que solo Koldo y Ábalos cobraban en efectivo. Describe cómo los miembros del Comité Federal, que son más de 200, antes de entrar en el salón de actos de la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, se encontraban con dos mesas, una en la que se recogía la credencial, y otra en la que estaba la caja. Todos los socialistas, antes de entrar al Comité Federal, entregaban su liquidación de gastos y recibían su compensación contante y sonante: «pin, pin, pin, pin».

Las limitaciones en el uso del efectivo en España comenzaron con la Ley 7/2012, aprobada por Mariano Rajoy cuando tenía a Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, y se enmarcaron en la lucha contra el fraude fiscal que la Comisión Europea y el Eurogrupo nos impusieron en el memorándum de condiciones que nos comprometimos a cumplir a cambio del rescate bancario de hasta 100.000 millones de euros al que nos abocaron los ocho años de nefasta gestión económica de José Luis Rodríguez Zapatero. Desde esa fecha, el PSOE, como asociación con personalidad jurídica propia que realiza actividades de carácter profesional, no podía hacer pagos en efectivo por importe superior a los 2.500 euros. Pero esta cifra le pareció alta a Pedro Sánchez, porque en julio de 2021, con María Jesús Montero como ministra de Hacienda, la redujo hasta los 1.000 euros actuales. Por algún motivo, Sánchez piensa que los ciudadanos usamos el efectivo para defraudar, pero en el PSOE la caja suena: «pin, pin, pin, pin».

En el informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió a la Justicia, aparecieron sobres del PSOE con dinero en efectivo entregados tanto a Koldo como a Ábalos entre los años 2017 y 2021, varios de los cuales superaban los límites vigentes para el uso de efectivo, por lo que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, siguiendo las indicaciones del Tribunal Supremo, ha pedido que el PSOE justifique todos los pagos en metálico de la etapa de Pedro Sánchez. En palabras de la Fiscalía Anticorrupción, esta actuación judicial se justifica, porque «se han puesto de manifiesto una serie de conductas que pudieran ser calificadas desde blanqueo de capitales, pasando por un posible desfalco, amén de otras eventuales irregularidades». Anomalías que, de confirmarse, sonarían «pin, pin, pin, pin».

Conocimos a Pedro Sánchez metiendo votos en una urna escondida detrás de una cortina, tratando de falsificar el resultado del Comité Federal del PSOE que finalmente lo descubrió y le obligó a dimitir. Luego supimos que, con el efectivo manchado de sudor y lágrimas que su suegro, el chulo de putas, ganó explotando a prostitutas, fue como consiguió recuperar aquella secretaría general. Y ahora nos enteramos de que ese gusto por los billetes sucios nunca lo ha perdido, y que puso la caja en la puerta del mismo Comité Federal que lo echó a patadas, para que todos pasaran por el aro. La Guardia Civil ya ha encontrado los sobres. El juez ya ha reclamado las explicaciones. Cuando dentro de unos años alguien pregunte cómo era el PSOE de Pedro Sánchez, solo habrá que contestar con cuatro onomatopeyas que retumbarán durante décadas en los pasillos de Ferraz: «pin, pin, pin, pin».