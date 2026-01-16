El CIS de Tezanos anima a Sánchez a convocar elecciones: el PSOE ganaría al PP con 9 puntos de ventaja

El barómetro de enero del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se estrena en 2026 calcando prácticamente sus datos de hace unas semanas y mantiene al PSOE, liderado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en primera posición de cara a unas hipotéticas elecciones generales, con el PP a 8,7 puntos de diferencia y con Vox, consolidado como tercera fuerza pero alejado de ambas formaciones.

Los nefastos resultados del PSOE en las elecciones en Extremadura y los sondeos que vaticinan también una hecatombe en Aragón no afectan a Tezanos, que anima a Sánchez a convocar elecciones generales. El actual presidente del Gobierno, según el CIS, ganaría holgadamente las elecciones a sus dos rivales a la derecha e incluso sube en sus datos, con el 31,7% de los votos en el barómetro de enero de 2026, por el 31,4 en el anterior.

En el anterior barómetro, el último del año 2025 y correspondiente al mes de diciembre, Tezanos cocinó una ventaja de nueve puntos al PSOE de Sánchez sobre el PP. En los datos de enero de 2026, los populares siguen en desventaja, en este caso de 8,7 puntos con respecto a la formación liderada por Pedro Sánchez. Por su parte, los de Alberto Núñez Feijóo aventajan en 5,3 puntos a Vox.

El PP, con 23 puntos, aumenta ligeramente su ventaja con respecto a Vox, ya instalado como tercera fuerza desde hace muchos meses en el CIS, y en enero con un 17,7% de los votos, según Tezanos. Por parte de la extrema izquierda, Sumar se coloca con 7,2 puntos, experimentando una caída leve con respecto a diciembre, mientras que Podemos aparece con 3,5, también en desventaja con respecto a sus últimos datos en el CIS, un mes más liderado por su PSOE.

La última encuesta del CIS, a su vez la primera del año 2026 se ha llevado a cabo tras el descalabro del PSOE en las elecciones autonómicas de Extremadura y con otros sondeos que vaticinan también resultados negativos en los comicios de Aragón, que se celebrarán el próximo 8 de febrero. Además, el Gobierno sigue acorralado por los casos de corrupción, con el ex ministro José Luis Ábalos en la cárcel y la relación con la narcodictadura de Venezuela de José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente socialista del Gobierno y con peso capital en el actual PSOE, bajo sospecha.

El barómetro del CIS

El CIS es un instituto público que, desde la llegada de José Félix Tezanos a su dirección, ha perdido todo reconocimiento y prestigio entre los profesionales de los estudios de opinión. Afiliado al PSOE desde 1973, Tezanos abandonó en 2018 a Ejecutiva Federal de la formación para presidir el Centro de Investigaciones Sociológicas, en un encargo directo de Pedro Sánchez. Así, se convirtió en el primer dirigente de un partido al frente del CIS en casi medio siglo de democracia.

Los resultados que han arrojado las urnas en los últimos años revelan, tras el análisis de los expertos, que las estimaciones de voto del conjunto de las fuerzas de la izquierda, entre las que se encuentran PSOE, Sumar y Podemos, han sido cinco puntos superiores a lo que finalmente ha sucedido.

Entre los fracasos más sonados del centro de investigaciones se encuentran las últimas elecciones gallegas, donde Tezanos quitó un total de 5 puntos al Partido Popular de Alfonso Rueda, cuatro de ellos para dárselos al PSOE de José Ramón Gómez Besteiro. Sin embargo, los populares lograron su quinta mayoría absoluta. En las elecciones andaluzas de 2018, el CIS no supo o quiso detectar primera irrupción de Vox en un Parlamento autonómico, y en las de la Comunidad de Madrid, en 2021, en lugar de la arrolladora victoria de Isabel Díaz Ayuso, Tezanos pronosticó un empate entre la izquierda y la derecha.