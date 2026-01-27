Es oficial y estos españoles se podrán deducir 9.000 euros: los requisitos que necesitan

Cuando se estrenó el año muchos ya comenzaron a pensar en la próxima declaración de la renta, con la rehabilitación de viviendas como una de las deducciones que más dudas y consultas generan. Y no porque se haya creado un nuevo incentivo, sino porque muchos propietarios desconocen que todavía pueden deducirse una parte de lo que invirtieron en determinadas obras realizadas en su hogar. Es una deducción que lleva años en la normativa, pero que suele pasar inadvertida entre tantas modificaciones tributarias de modo que conviene tenerla en cuenta para la próxima campaña, ya que si se revisa al detalle podemos darnos cuenta que quienes cumplan los requisitos pueden llegar a aplicar hasta 9.000 euros de deducción por las cantidades destinadas a rehabilitación, lo que se traduce en un ahorro considerable dentro del IRPF.

Esta deducción sin embargo, no se otorga por cualquier reforma. El incentivo está pensado para intervenciones que tengan un impacto real en la vivienda y que estén reconocidas dentro de un marco legal muy concreto. Por ese motivo, el abanico de casos es más reducido de lo que algunos contribuyentes imaginan, aunque sigue siendo lo bastante amplio como para que miles de españoles puedan beneficiarse sin haberlo valorado inicialmente. Muchos se enteran cuando ya han terminado la obra y descubren que, además de mejorar su vivienda, pueden rebajar la factura fiscal del año. La norma establece una deducción del 1,5 % sobre las cantidades invertidas, siempre que la inversión esté vinculada a la rehabilitación de la vivienda habitual o de la que vaya a convertirse en ella.

Y aquí conviene saber que Hacienda exige que el inmueble tenga condición de residencia habitual o que esté previsto que la tenga, no siendo aplicable a segundas residencias ni a inmuebles destinados exclusivamente al alquiler. Es un matiz que excluye muchos casos, pero que también da seguridad a quienes cumplen el perfil y necesitan saber hasta dónde pueden deducir. En todos los supuestos, la base máxima aplicable es de 9.040 euros.

Es oficial y estos españoles se podrán deducir 9.000 euros

La legislación no utiliza la palabra rehabilitación en sentido coloquial. por lo que no basta con pintar la casa, cambiar puertas o renovar baños para que la inversión sea deducible. La actuación tiene que haber sido calificada o declarada como protegida, lo que remite directamente a los planes estatales de vivienda aprobados entre 1998 y 2021. Estos planes, regulados mediante distintos reales decretos, determinan qué intervenciones pueden recibir financiación pública y, por tanto, también cuáles se consideran válidas para aplicar esta deducción.

Ese listado incluye obras que afectan a la conservación, la seguridad o la habitabilidad del inmueble. Suelen ser trabajos que solucionan problemas estructurales, refuerzan elementos deteriorados o actualizan partes esenciales de la vivienda. En definitiva, actuaciones más profundas que un proyecto meramente estético.

Reconstrucción y actuaciones estructurales: el segundo gran grupo

Dentro de la propia deducción hay un segundo grupo de obras que también pueden acogerse, aunque funcionan con una lógica distinta: son las actuaciones que implican rehacer partes fundamentales de la vivienda. Hablamos de trabajos que van dirigidos a recuperar la estructura del inmueble, reforzar un elemento que ha quedado deteriorado o actuar sobre cubiertas y fachadas cuando ya no cumplen su función. Son intervenciones que no se parecen a una reforma convencional y que suelen requerir la intervención de técnicos y un gasto mucho más elevado.

Para que ese tipo de obras entren en el terreno fiscal de la rehabilitación, la ley fija un requisito económico que no es menor. Si el propietario compró la vivienda poco antes de iniciar los trabajos, en los dos años anteriores, el desembolso total debe superar una cuarta parte del precio que pagó. Si la compra es más antigua, el cálculo cambia y se utiliza el valor de mercado de la vivienda justo antes de empezar la intervención. Solo cuando se rebasa ese porcentaje, la actuación pasa a considerarse rehabilitación a efectos de deducción.

El valor del suelo queda fuera del cálculo

Este detalle suele pasar desapercibido, pero es fundamental. Para calcular el precio de adquisición o el valor de mercado a efectos de la deducción, debe excluirse siempre la parte proporcional correspondiente al suelo. Hacienda solo considera la construcción, que es lo que efectivamente se rehabilita. Esto implica que, en muchas ocasiones, el valor que se utiliza como base es sensiblemente inferior al precio de compra del inmueble, lo que puede facilitar que el porcentaje de obra alcance o supere el 25 %.

Este punto obliga a los propietarios a revisar documentos, tasaciones antiguas o certificados catastrales que permitan separar correctamente el valor del suelo del de la edificación. Si no se hace, el cálculo puede resultar erróneo y la deducción, improcedente.

En definitiva, y aunque el porcentaje del 1,5 % pueda parecer modesto, la posibilidad de aplicar una base de hasta 9.040 euros convierte esta deducción en un apoyo interesante para quienes han afrontado obras costosas. No cubre grandes rehabilitaciones, pero sí alivia la carga del IRPF cuando las actuaciones cumplen los requisitos legales.