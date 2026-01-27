Fuentes expertas del sector del acero explican a OKDIARIO los riesgos de soldar dos raíles cuando tienen 30 años de diferencia en su fabricación, es decir, lo sucedió en el lugar del trágico accidente de Adamuz. Según los expertos, esto se puede hacer, pero siempre y cuando haya una buena comprobación de que ambos tienen el mismo tipo de acero, algo que es complejo por la distancia temporal de su elaboración.

En caso de soldar ambos raíles teniendo exactamente la misma composición, «no debería haber mayor problema si la soldadura está bien hecha». Por ello, Adif tendrá que demostrar que, en ese tramo, la unión entre ambas partes se hizo correctamente y que las dos piezas estaban fabricadas de la misma manera.

Y es que el presidente de la comisión que investiga los hechos en Adamuz, Ignacio Barrón, ha asegurado que «todo parece evidenciar que la causa principal, el origen de toda esta tragedia, es la rotura, no tanto del carril, como de una soldadura». De ser eso así, el problema podría venir por una unión mal hecha o por una diferencia en la composición.

«En el momento en que sepamos la causa de la rotura, que produce el descarrilamiento, y luego ya viene la mala fortuna de los choques, etcétera, lo que sí que vamos a ver es por qué se encontraba así esa soldadura, cómo se podría haber detectado. La investigación va mucho más allá de decir cuál ha sido la causa», ha declarado Barrón.

El investigador deja caer un análisis similar al de las fuentes de este periódico: «Juntar dos carriles de épocas distintas, en principio, no es causa de ningún tipo de anormalidad, siempre que se tenga en cuenta y siempre que se haga bien».

Soldar dos raíles de diferente edad

La investigación parece señalar que la soldadura en cuestión se hizo entre dos raíles con una diferencia de edad de más de 30 años, uno de 1989 y otro más reciente, de 2023. La unión se realizó el año pasado, en 2025. Ahora, si ambas piezas tuvieran una composición de acero diferente, esto podría ser la causa del problema.

Las mismas fuentes indican que es «prácticamente imposible» que un carril rompa «si no es por un punto concreto», como puede ser «en uno que se haya soldado». Por ello, la investigación oficial se está centrando en la soldadura de esas dos piezas.

Los responsables están estudiando si se cumplieron todos los requisitos técnicos en el tramo donde se produjo la tragedia, y han recordado que la línea Madrid-Sevilla no ha sido objeto de una remodelación integral tras 30 años de funcionamiento: «Todos creíamos que se había hecho una remodelación integral de la línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento y no ha sido así».

«Estoy plenamente convencido de que vamos a llegar al fondo de la cuestión. No solamente de saber qué es lo que se ha roto, sino por qué, cómo y cómo se podría haber evitado», ha sentenciado.