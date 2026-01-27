Carlos Alcaraz – Álex de Miñaur, en directo hoy | Sigue el partido de cuartos del Open de Australia 2026 online en vivo
Sigue en directo el partido del español en los cuartos de final
Carlos Alcaraz busca este martes su plaza en las semifinales en el Open de Australia. El murciano llega en un gran estado de forma después de vencer a Tommy Paul y ahora es turno de enfrentarse Álex de Miñaur para seguir impecable en busca del tan ansiado Grand Slam que le falta en sus vitrinas. Sigue en directo el partido entre Alcaraz y Miñaur en directo.
El número uno del mundo tiene su techo en los cuartos de final que juega en este 2026 por tercera vez consecutiva. En el 2024 le eliminó el alemán Alexander Zverev. En el 2025 fue el serbio Novak Djokovic el que frenó el progreso del español en Melbourne.
Será la sexta vez que Alex de Miñaur dispute los cuartos de final de un Grand Slam que nunca ha atravesado. El oceánico, que ganó a Alexander Bublik, de Kazajistán, en tercera ronda, nunca ha podido ganar a Carlos Alcaraz, en los cinco enfrentamientos que han disputado. Tres de ellas fueron en el 2025, en la final de Rotterdam, en el Conde de Godó y el último, hace dos meses, en las Finales ATP.
Es el sexto del mundo el jugador de Sydney de 26 años. Está en su mejor nivel en el ránking De Miñaur que cuenta con diez títulos en su carrera, con el de Washington el pasado año, como el más reciente. Y nueve finales perdidas más, con especial significado la del Masters 1000 de Canadá, en el 2023 que perdió contra Sinner.
El triunfo ante el kazajo eleva el optimismo de De Miñaur en el choque contra Alcaraz. El australiano había perdido los partidos recientes con el kazajo, uno de los jugadores más en forma y por primera vez entre los diez mejores del mundo. Cayó en los dos choques del 2025, en Roland Garros y el Masters 1000 de París. Sin embargo, le superó con claridad el domingo en Melbourne. A eso se agarra el jugador local que en primera ronda eliminó al estadounidense Mackenzy Mc Donald y después al serbio Hamad Medjedovic. En el tercer tramo se impuso al estadounidense Frances Tiafoe, antes de la cita con Bublik. Ahora le espera Alcaraz con las semifinales en el horizonte.
Eurosport fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva los partidos que se disputen en este primer Grand Slam del año. Este Alcaraz-Miñaur se podrá ver en directo por televisión a través de los canales que Eurosport tiene disponibles en diferentes plataformas como Max o Movistar +. Hay que recordar que estos operadores son de pago, por lo que no se podrá ver gratis por TV nada de lo que suceda en Melbourne.
¡Hola a todos! Buenos días y bienvenidos a otro partido más de Carlos Alcaraz en el Open de Australia. El tenista español continúa su camino a otro Grand Slam y se enfrentará este martes en cuartos de final ante el australiano Álex de Miñaur. Una ronda que hasta ahora es tu techo en la competición después de haber caído en esta ronda por tres años consecutivos. Partido grande en la pista central Rod Laver para que el murciano siga haciendo historia.
Carlos Alcaraz ya tiene rival si pasa a semifinales
Aunque su cabeza está ahora mismo en el australiano, el español ya conoce en el cuadro a quién se enfrentaría en casa de ganar a Miñaur. Lo haría contra el alemán Alexander Zverev tras imponerse al estadounidense Learner Tien por 6-3, 6-7, 6-1 y 7-6. Un partido en el que destacó la importancia de su servicio y el notable crecimiento de su rival