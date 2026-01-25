De Miñaur pasa por encima de Bublik y se cita con Alcaraz en cuartos de Australia

Alex de Miñaur será el próximo rival de Carlos Alcaraz en los cuartos de final del Open de Australia. El ídolo local consiguió un triunfo muy fácil ante el décimo cabeza de serie del torneo, el kazajo Alexander Bublik, venciéndole por 6-4, 6-1 y 6-1 en un encuentro que no tuvo historia más allá de un trabajado primer set.

Bublik desconectó tras esa primer manga y fue pasto de un De Miñaur que hizo de la intensidad su bandera para derrotar al kazajo. El australiano, que apenas ha cedido un set en cuatro partidos en el primer Grand Slam de la temporada, será una prueba de fuego para un Alcaraz que ha visto cómo la organización le ha favorecido con los horarios evitándole el calor extremo.

Sea como fuere, De Miñaur se enfrenta a una barrera psicológica más que dura en su duelo con Alcaraz porque nunca en su carrera ha conseguido pasar de esta ronda en los Grand Slam. El australiano suma seis derrota en ‘grandes’ en esta fase y todo apunta a que el murciano podrá incrementar esa mala racha.

Carlitos ha ganado sus cinco duelos disputados contra De Miñaur –tres de ellos en 2025– y el australiano apenas ha podido inquietarle en esos encuentros ganándose dos sets. Alcaraz tuvo que dar su mejor versión ante el estadounidense Tommy Paul para clasificarse para los cuartos de final. El español cimentó su triunfo venciendo en el tie-break del primer set al cabeza de serie número 19.

De Miñaur, con su triunfo ante Bublik, consigue igualar su mejor resultado en Australia cuando lo firmó en 2025. En los cuartos de final de esa edición fue arrasado por Jannik Sinner por 6-3, 6-2 y 6-1 cuando también venía de una trayectoria espectacular al sólo haber cedido un set en los cuatro partidos anteriores. No son malas señales para un Alcaraz que se crece en los grandes escenarios.