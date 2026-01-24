El Open de Australia salva a Sinner de la eliminación gracias a la normativa del calor extremo

El Open de Australia salvó a Jannik Sinner de ser eliminado en la pasada madrugada a manos del estadounidense Eliot Spizzirri gracias a la normativa del calor extremo. El tenista italiano perdía en el tercer set y no podía ni moverse en la pista. Prácticamente no podía ni andar cuando la organización aplicó la norma y paró el partido.

Australia estuvo a un paso de quedarse sin que su campeón llegara a la segunda semana de torneo a causa de la resistencia de su rival, el entusiasta estadounidense Eliot Spizzirri y al fuerte calor que le afectó físicamente y que le obligó a una remontada y a un esfuerzo extra que le salvó después de cuatro sets (4-6, 6-3, 6-4 y 6-4) y cuatro horas y 40 minutos de partido.

Pero Sinner se salvó. Su comunicación gestual en el tercer set, cuando tenía 3-1 en contra, tieso, con calambres, casi sin poderse poner en pie y sin saber a qué recurrir, aventuraban un mal panorama para el ganador de cuatro Grand Slams que se dirigió a su palco en busca de una solución. Recurrió al juez de silla, pidió un parón. Entonces, el árbitro decidió parar el partido sostenido por la normativa del calor y el techo se cerró.

Fue la salvación para Sinner que empezó a mostrar, aliviado, ciertos síntomas de recuperación. Mejoró poco a poco mientras su rival, hasta ese momento impecable, no fue el mismo tras la interrupción. Más errores, más tensión. Sinner se aferró a eso y a su buen saque que ejerció de salvavidas en un partido de mala pinta.

La situación recordó a otras padecidas antes por Sinner que no puede disimular cuando su estado físico le condiciona en la pista. Le ocurrió en la final de Cincinnati, contra Carlos Alcaraz que apenas duró cinco juegos. Y especialmente en Shanghai, también por la alta temperatura, frente el neerlandés Tallon Griekspoor.

La normativa de calor extremo que salvó a Sinner

Las altas temperaturas en Melbourne han provocado que la jornada de este sábado sufra algunas alteraciones en su programa, como la suspensión de partidos en las pistas exteriores, que no están cubiertas, y el cierre del techo de las tres principales, las que tienen opción para ello.

Las previsiones de calor ya propiciaron que el inicio de la jornada se adelantara media hora a lo habitual. A pesar de ello, los casi 40 grados y humedad que hace en el recinto ha llevado a la organización a aplicar el protocolo contra el calor y decidir el cierre de las cubiertas de las tres principales canchas. Los encuentros en juego, como el de Jannik Sinner y el estadounidense Eliot Spizzirri en Australia, que afectaban físicamente al italiano, se detuvieron diez minutos para que los jugadores se refrescaran mientras se cerraba el techo.

También ocurrió en el tramo final del encuentro entre el italiano Lorenzo Musetti y el checo Tomas Machac, con triunfo del transalpino en cinco sets. La medida afectó a las pistas exteriores, sin posibilidad de cerrar, y los partidos de las horas centrales, las más afectadas por la temperatura, se suspendieron temporalmente y se reanudarán cuando el tiempo lo permita.