Estos son los pensionistas que cobran por su jubilación más de 47.000 euros al año

La pensión máxima del sistema de la Seguridad Social también ha subido en este 2026. Conforme dicta la ley, este límite ha subido incluso más del 2,7% del IPC que marca el crecimiento de las pensiones contributivas de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad o en favor de familiares. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los pensionistas que cobrarán más de 47.000 euros brutos anuales desde el 1 de enero.

Durante estos días, los 9,4 millones de pensionistas que hay en España están recibiendo su pensión con el 2,7% del incremento confirmado para 2026. Esto supondrá un incremento de más de 500 euros anuales en la pensión de jubilación, que reciben en España más de seis millones de personas. Este aumento en la nómina mensual será de entre 30 y 92 euros, que tendrán de más en el montante final las personas que lleguen al límite máximo establecido para los 10,4 millones de pensiones contributivas que se reparten mensualmente en España.

La pensión máxima también ha subido en 2026 y lo ha hecho incluso por encima del 2,7%. Conforme dicta la ley, desde el 1 de enero a esta pensión se le añade un incremento adicional del 0,115%, lo que ha dejado la cantidad en 3.359,60 euros al mes repartidos en 14 pagas mensuales, que equivale a 47.034,40 euros al año. Así que esta será la cantidad máxima que podrá recibir un pensionista en España, salvo en el caso de los trabajadores que cumplan con los requisitos para solicitar el complemento por la brecha de género, para los padres que en su día tuvieron que interrumpir su actividad laboral para estar al cuidado de los hijos. Estas cantidades son de 35,90 euros mensuales por hijo, con un tope máximo de cuatro hijos, que son 143,60 euros al mes. Así que los beneficiarios de este complemento podrán cobrar en la jubilación más de 47.000 euros anuales.

Los que optan a la jubilación con 47.000 euros

¿Y qué pensionistas son los que aspiran a la pensión máxima del sistema de la Seguridad Social? Pues los que durante su vida laboral han tenido salarios más altos. Para aspirar a la máxima, un trabajador ha tenido que tener una carrera laboral larga durante más de 35 años y durante este periodo también ha tenido que cotizar por la base máxima. En este caso están los trabajadores de la minería del carbón y otros grupos como los altos directivos, los funcionarios del grupo A1 y profesionales liberales como médicos o arquitectos. Estos profesionales podrán cobrar de jubilación más de 47.000 euros.

En los últimos datos proporcionados por la Seguridad Social, cifraron la pensión media de los trabajadores del Régimen Especial de Minería del Carbón en 2.913 euros, mientras que los procedentes del Régimen del Mar están en una media de 1.675,3 euros. Esto está por encima de la cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación, que está en 1.594,1 euros de media.

Hay que tener en cuenta que, a pesar de que los profesionales del sector minero cuenten con salarios más elevados de alrededor de 3.000 euros, estos trabajadores pueden adelantar la edad de jubilación sin sufrir penalizaciones en la pensión. Se podrán acoger a la jubilación anticipada por grupo profesional o actividad laboral que realicen trabajos fatigosos, peligrosos, tóxicos o insalubres y presenten altas tasas de enfermedad o muerte, siempre que los trabajadores afectados acrediten haber completado la experiencia laboral mínima establecida en el puesto de trabajo de que se trate, se encuentren en situación de alta o asimilada y cumplan las demás condiciones generales.

De esto también se podrán beneficiar los siguientes grupos profesionales, que tendrán más fácil llegar a la pensión máxima del sistema de la Seguridad Social: