Sale a la luz lo que no se sabía sobre la relación de Marta Riesco con un jugador del Real Madrid

Ha salido la luz un episodio poco conocido de la vida personal de Marta Riesco que hasta ahora había permanecido en un discreto segundo plano. La periodista mantuvo en el pasado un breve vínculo sentimental con Karim Benzema, entonces jugador del Real Madrid, una relación que ella misma ha ido contextualizando con el paso del tiempo y desde una mirada mucho más serena.

Marta Riesco alcanzó una notoriedad sin precedentes durante su etapa en Mediaset, especialmente a raíz de su relación con Antonio David Flores y de su posicionamiento público durante la emisión del documental de Rocío Carrasco. Aquel periodo la situó en el centro de una fuerte controversia social y mediática que tuvo consecuencias directas en su vida personal y profesional, hasta el punto de convertirse en uno de los rostros más cuestionados del momento.

El momento que lo cambió todo

La ruptura sentimental y su posterior salida de la cadena marcaron un punto de inflexión. Lejos de los focos habituales, Riesco optó entonces por centrarse en su bienestar emocional y en recomponer una trayectoria que había quedado seriamente dañada. Ella misma ha reconocido en distintas ocasiones que aquel paréntesis fue clave para revisar prioridades y reconstruirse desde un lugar más íntimo, alejándose de la presión constante del juicio público.

Ese proceso de recuperación coincidió con un cambio de rumbo profesional que le permitió reencontrarse con una audiencia distinta. Su regreso a la pequeña pantalla junto a antiguos colaboradores de Sálvame en el formato Ni que fuéramos supuso una segunda oportunidad. Allí, su cercanía, su sentido del humor y una forma más natural de comunicarse lograron conectar con el público, que empezó a percibir una versión más madura y auténtica de la periodista.

Su relación con Karin Benzema

En este contexto de mayor distancia emocional, Marta Riesco ha decidido hablar con cierta profundidad de un episodio de su vida sentimental que había pasado prácticamente desapercibido. La reportera ha confirmado que mantuvo un breve romance con Karim Benzema durante la etapa en la que trabajaba en La Sexta a las órdenes de Josep Pedrerol.

Por entonces, una de sus tareas habituales consistía en desplazarse a la conocida rotonda de Valdebebas para recabar declaraciones de futbolistas del Real Madrid. Fue en ese entorno, estrictamente profesional en su origen, donde se produjo el primer contacto con el delantero francés. Riesco ha explicado que aquel encuentro se dio en un momento personal muy concreto, marcado por una reciente decepción amorosa que todavía estaba tratando de asimilar.

Según relató con franqueza, Benzema no fue una figura que despertara un interés sentimental profundo. Ella misma reconoció que estaba emocionalmente vinculada a otra persona y que aquel vínculo con el futbolista se produjo más como una vía de escape que como el inicio de una historia con proyección. Con el paso del tiempo, ha definido aquella relación como una experiencia sin importancia, sin expectativas de futuro y vivida desde la conciencia de su carácter pasajero.

La aparición de Karin Benzema

María Patiño ha planteado una cuestión inevitable en No somos nadie: si en algún momento se planteó la posibilidad de una relación estable con un deportista de élite que habría cambiado radicalmente su vida. La respuesta de Riesco fue clara y coherente con el relato que ha mantenido desde entonces. Aseguró que siempre tuvo la certeza de que aquel vínculo no iba a derivar en algo serio, por lo que optó por vivirlo desde el presente, sin planes ni promesas.

La periodista también recordó detalles que reflejan la distancia entre ambos mundos. La primera vez que quedaron, Benzema la recogió en su casa cuando ella todavía vivía con su madre, una circunstancia que ilustra el contraste entre la vida cotidiana de una joven reportera y el entorno de una estrella internacional del fútbol. Ese choque de realidades, lejos de generar conflicto, se convirtió en una anécdota que hoy recuerda con naturalidad y cierto sentido del humor.

¿Cómo terminó la relación?

El desenlace de esta relación fue tan rápido como inesperado. Según ha explicado la propia Marta, todo se truncó cuando la existencia del vínculo llegó a oídos de la prensa a raíz de una filtración procedente de su propio entorno. Una amiga habría revelado la información, provocando una cadena de acontecimientos que Riesco recuerda como uno de los momentos de mayor angustia de esa etapa.

La periodista ha contado que recibió una llamada de un periodista informándole de que la historia iba a ser publicada en portada por El Mundo. Ante esa situación, optó por negarlo todo, movida por el miedo y por la sensación de haber perdido el control sobre su propia intimidad. Aquella exposición repentina supuso un golpe emocional que aceleró el final definitivo del contacto con el futbolista.

El último capítulo llegó pocos días después, cuando la protagonista de nuestra noticia se encontró con otra mujer que aseguraba mantener también una relación con Benzema y le mostró una imagen de ambos en la cama. Ese episodio puso punto final a cualquier posibilidad de continuidad y cerró una historia que, según ha subrayado la propia periodista, nunca tuvo vocación de convertirse en algo más.