El pasado viernes, en la nueva entrega de No somos nadie presentada por Carlota Corredera, la gallega confesó que Mar Flores, antes de que escribiese sus memorias, el equipo de De Viernes le ofreció un cheque en blanco para hablar de su ex marido. Fue entonces cuando Marta Riesco quiso aprovechar la ocasión para dar a conocer que, en alguna ocasión, recibió una propuesta de ese tipo en la cadena de Fuencarral. «¿Han llegado a ofrecerte cheques en blanco también por sentarte a hablar en la cadena de enfrente?», preguntó Carlota Corredera. La reportera de No somos nadie reconoció que no considera que viviese una oferta similar a un cheque en blanco, pero sí recibió varias ofertas bastante suculentas. Un claro ejemplo lo encontramos en su posible participación en Supervivientes. Una propuesta que le llegó hasta en dos ocasiones.

De esta manera, Marta Riesco confesó que la llevaron a un despacho enorme con Xelo Montesinos, de Unicorn Content, la productora en la que, por aquel entonces, trabajaba. «Me dijeron que les pusiera un precio», comentó la periodista en No somos nadie. Es más, reconoció que esa propuesta llegó tras un total de tres negativas previas. Aun así, no puso ninguna cifra sobre la mesa de ese despacho, puesto que, una vez más, ella se negó en rotundo a convertirse en concursante de Supervivientes. La reportera de No somos nadie, por aquel entonces, estaba en el ojo del huracán como consecuencia de su relación sentimental con Antonio David Flores. De ahí que, como ella misma ha confesado, en esa negociación le hicieron saber que era una grandísima oportunidad para ganar dinero. Aun así, no lograron convencerla: «Yo dije que quería seguir trabajando en El programa de Ana Rosa, y me arrepiento».

Lejos de que todo quede ahí, Marta Riesco no dudó en ir mucho más allá a la hora de hacer balance de la decisión que tomó: «Cuando pasan los años y te das cuenta del peaje que has pagado en muchos sentidos, piensas: me tenía que haber cogido ese avión, haberme ido a Honduras y hasta luego, Mari Carmen».

Además, la colaboradora de No somos nadie expresó que se llegó a negociar un caché de 20.000 o 30.000 euros a la semana por su paso por los Cayos Cochinos de Honduras. Todos los allí presentes en aquella reunión tenían claro que Marta Riesco debía aceptar esa propuesta, ya que era única.

Antonio David Flores, en cambio y según el testimonio de la periodista, le recomendaba que no participase en Supervivientes. Cabe destacar que su paso por Honduras se barajó hasta en dos ocasiones. La primera de ellas llegó en el año en que Olga Moreno fue concursante y, la otra, tan solo un año después, cuando ya se hizo pública su relación sentimental con el ex marido de Rocío Carrasco.