Ángel Moya desvela la cara desconocida de la secta La Luz del Mundo

Barcelona ha acogido este fin de semana la llamada Santa Cena, la celebración anual más importante de La Luz del Mundo. OKDIARIO ha asistido y ha sido testigo de las jornadas celebradas en una nave industrial de Poble Nou entre enormes medidas de seguridad, guardaespaldas, tarjetas identificativas y hermetismo total. A OKDIARIO no le consta que La Luz del Mundo tenga abiertas denuncias o investigaciones en España, pero en Estados Unidos y en México, donde se fundó en 1926, está en el ojo de la justicia.

Ángel Moya explica en este vídeo la cara oscura de esta secta manejada por la familia de su fundador. Su líder mundial, Naasón Joaquín García, cumple condena de 16 años de cárcel por abusos sexuales a menores y está siendo juzgado estos días en Nueva York por organización criminal para lucrarse con sus seguidores, blanquear los beneficios y explotar sexualmente a sus adeptos.