Barcelona ha acogido este fin de semana la principal celebración anual de la secta La Luz del Mundo: la Santa Cena. Un millar de seguidores han acudido viernes, sábado y domingo a una nave industrial desde todo el país, y OKDIARIO ha sido testigo de ello.

Lo primero que sorprende es que para una celebración supuestamente religiosa tres enormes guardias de seguridad controlan el acceso y filtran estrictamente las entradas. Las caras desconocidas son objeto de escrutinio. Desconfían. La mayoría de asistentes lleva una tarjeta identificativa y hacen cola en la calle Llull. Se ven familias con niños, ellos con traje y las mujeres con mantilla.

Una vez dentro, argumentando que es lo que «manda la Biblia», las mujeres son separadas de los hombres. Una de las seguidoras remarca al respecto: «La regla de La Luz del Mundo es la Sagrada Biblia».

La Luz del Mundo niega ser una secta. Uno de sus ministros nos la define como «una organización abierta», pero no permite el acceso de extraños. Varios ministros someten al visitante que haya podido colarse a un tercer grado siempre flanqueados por los enormes guardaespaldas de la puerta. «¿Cómo te has enterado de esto porque no lo hemos anunciado en ningún sitio?», preguntan extrañados al forastero. No quieren publicidad.

Según ha podido comprobar OKDIARIO, en el momento de acceder dos hombres en traje piden que les muestres las tarjetas identificativas para poder entrar. En algunos casos, estas tarjetas tienen forma de DNI, cuenta con el nombre de la persona, fotografía, fecha y lugar de nacimiento.

Según ha podido comprobar este periódico, en el momento de la liturgia hombres y mujeres rezan en zonas separadas. Los hombres y las mujeres únicamente se reúnen en la entrada o en el momento de la salida.

La reunión de este fin de semana ha tenido lugar en Barcelona, pero han asistido familias de todo el territorio nacional. La Luz del Mundo cuenta con una densa comunidad en España, especialmente en Canarias o Almería.

Llama la atención el hermetismo. Los teléfonos móviles no se pueden usar y están prohibidas las fotografías de cualquier tipo. Si una persona quiere hacer una fotografía, viene una persona encargada de la seguridad para retirarle el móvil. Para poder ver las imágenes hay que hacerlo a través de redes sociales, donde una persona encargada de la comunicación de la secta ha publicado todo lo referente al encuentro.

Los orígenes de La Luz del Mundo

Se hacen llamar La Luz del Mundo. Su nombre real es Iglesia Cristiana Evangélica del Dios Vivo. Fundada en México en 1926, su líder mundial se hace llamar Apóstol de Jesucristo y Ángel del Apocalipsis. La Luz del Mundo es una «iglesia familiar». Sólo ha habido tres apóstoles en un siglo a modo de monarquía hereditaria: el fundador, Eusebio Joaquín González; su hijo, Samuel Joaquín Flores, y el actual, su nieto, Naasón Joaquín García.

Naasón cumple actualmente en California 16 años de cárcel por violación de menores y abuso sexual infantil. En el juicio, en 2022, Naasón Joaquín García confesó haber obligado a varias niñas a sexo oral y a otros actos lascivos. Al sentenciarlo, el juez le dijo: «Es usted un depredador sexual».

Estos días, los principales medios de comunicación del mundo se hacen eco del segundo juicio que Naasón afronta en Nueva York. La Fiscalía acusa a Naasón y a varios miembros de su familia de crimen organizado, tráfico sexual y explotación. El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga a La Luz del Mundo por funcionar como una organización criminal para lucrarse, blanquear los beneficios y explotar sexualmente a sus adeptos.

La madre de Naasón y un sobrino suyo fueron detenidos hace 15 días. A la madre de Naasón se le atribuye haber facilitado a su marido (ya fallecido) chicas jóvenes y mujeres adultas para que abusara sexualmente de ellas. Ella misma, según la acusación, abusó sexualmente de mujeres y menores durante años. México detuvo la semana pasada a 38 integrantes de La Luz del Mundo a los que se confiscó réplicas de armas de fuego, cuchillos y un equipo táctico. Otros tres miembros de la cúpula de La Luz del Mundo están en busca y captura.

La Luz del Mundo afirma tener más de cinco millones de seguidores por todo el planeta. Lo que es seguro es que la familia del fundador acumula un importante patrimonio y enormes propiedades, al menos, en México, El Salvador, Honduras, Colombia, Estados Unidos, Italia y España, donde tienen radicadas sus iglesias.

En España, La Luz del Mundo no aparece en el registro de asociaciones religiosas del ministerio del Interior, pero se extiende por el país entre la población inmigrante hispana: Almería, Canarias, Madrid, Barcelona, donde cuentan con una iglesia en la calle Almogàvers.