Aldama afirma que hubo «fraude electoral» en las generales y señala «amaño de papeletas»

El empresario Víctor de Aldama ha hablado sobre un presunto caso de fraude electoral perpetrado por el PSOE en las elecciones generales. Si bien el comisionista no ha especificado en que comicios se habría producido este pucherazo, sí ha señalado «amaños de papeletas y otras serie de cosas».

«Y quizás alguna cosa que tenga que ver con amaños de papeletas o de otra serie de cosas. Como también hablaban ellos de las generales con las famosas urnas que llegaban a IFEMA», ha dicho Aldama a la vez que aclaraba que al hablar de esto se refería a un fraude electoral a nivel nacional.

El presunto conseguidor del ‘caso Koldo’ ha hecho referencia a conversaciones que Koldo García habría mantenido con Pedro Sánchez, José Luis Ábalos y Santos Cerdán y ha afirmado que el PSOE se ha financiado ilegalmente. «Tengo clarísimo que el PSOE actual se ha financiado ilegalmente», ha asegurado Aldama.

No sólo esto, el empresario ha apuntado también a una presunta financiación ilegal de la Internacional Socialista a través del rescate de la compañía aérea Plus Ultra. «Yo escuché tanto a Ábalos como a Koldo decir que en ese rescate se iba a financiar con 10 millones de euros la Internacional Socialista. Si ocurrió o no, no lo sé, pero es algo que dijeron ellos dos cuando salieron del Ministerio», ha dicho durante una entrevista en Herrera en Cope.

Sobre un presunto caso de corrupción en torno al rescate de la aerolínea, Aldama ha relatado que el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acudió al Ministerio de Transportes dos veces para exigirle a Ábalos que efectuase el rescate de la compañía. «Zapatero le dice que el presidente (Pedro Sánchez) ha dicho que ese rescate se tiene que hacer y que, bueno, luego hay comentarios de Koldo diciendo, cuando este señor sale, ‘que sinvergüenza no para de pedir y de ganar dinero’», ha revelado Víctor de Aldama.

En cuanto a la conexión que Zapatero mantiene con el régimen de Nicolás Maduro, Aldama ha dicho que es algo sobre lo que no puede hablar en este momento y que todo lo revelará en sede judicial. «Él sabe perfectamente lo que tiene, él sabe perfectamente las veces que ha estado conmigo, él sabe perfectamente lo que puedo tener sobre eso y él sabe de la financiación ilegal del partido como he dicho en alguna otra ocasión», ha dicho.