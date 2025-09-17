Koldo: «Quiero demostrar mi inocencia para que el ciudadano de a pie me deje pasear y no me insulte»

Koldo García, el ex asesor de José Luis Ábalos, concedió una entrevista al programa Aire Fresco de Leo Radio donde quiso defenderse de las distintas investigaciones que le acusan de haberse lucrado con dinero público junto al ex ministro de Transportes y a Santos Cerdán, los dos últimos secretarios de Organización del PSOE.

Koldo se mostró impaciente para que salgan los nuevos informes de la UCO de la Guardia Civil e intentar defenderse: «El primer interesado en que salgan soy yo para poder defenderme de una vez por todas porque la opinión que tiene ahora mismo el ciudadano de a pie es que este señor se ha quedado con dinero público».

El ex asesor quiere lavar su imagen, que según él, está muy deteriorada. «Hasta que no salgan todos los informes y vaya a juicio y me pueda defender, no podré demostrar al ciudadano de a pie, ese que piensa que soy un hijo de puta, de que está equivocado, que soy una buena persona que ha dedicado su tiempo a ayudar a todos los demás, aseguró en los micrófonos de la radio alicantina.

Koldo García quiere que le dejen de insultar cuando pasea por la calle: «Quiero, demostrar mi inocencia, para que el ciudadano de a pie me deje pasear por la calle con mis familiares y amigos, para poderme tomar una cerveza en el bar y no me miren y me insulten porque me están insultando sin motivo».

«Y lo tengo que demostrar gracias a que los medios de comunicación, algunos, no hacen más que mentir, decir cosas sin prueba ninguna porque dice una opinión cierto agente de la Guardia Civil, porque ni siquiera me está imputando un delito», relató.

El ex asesor de Ábalos dice que vive un «calvario»: «Vamos a dejar que la justicia siga este proceso. El que está pasando el calvario soy yo. El que está pasando el calvario y está viviendo una vida de mierda soy yo».

«Nada cambia, todo va a peor, es salvaje lo que se está haciendo con mi nombre y mi persona en este país», se lamentó sobre la situación personal que vive.

Sobre el material que le incautaron las autoridades, Koldo espera recuperarlo: «Ha pasado un año y ocho meses desde mi detención. No sé cuándo fue la última vez que mi abogada solicitó que yo pudiera recuperar todo el material que me quitaron o que me requisaron para investigar si yo había cometido cualquier tipo de delito, para que yo pudiera intentar defenderme lo mejor posible».

«Si me tienen que negar en público, que me nieguen»

A Koldo le cuestionaron sobre su relación con cinco ministros del actual Gobierno y que ahora le ‘repudian’: «He hablado con ellos. Pero hay muchísimas personas a las que he intentado ayudar absolutamente en todo, que ahora mismo es mejor que no me conozcan. Además, respeto esa decisión. La entiendo. Repito, cualquier persona que ha estado conmigo pierde su puesto de trabajo. Si me tienen que negar en público, que me nieguen».

Koldo se refirió a las posibles presiones que ha recibido de la Guardia Civil: «Pasa que dentro de la Guardia Civil, que repito, que es uno de los mejores cuerpos de seguridad que existe en el mundo, para mí siempre va a seguir siéndolo, pues bueno, pues hay dentro de estos 77.000 hombres que hay dentro del cuerpo, pues bueno, pues hay algunos que puedan tener pensamiento… Puede ser que te hagan llegar algún conocimiento, puede ser que te hagan llegar algún sentimiento por alguno de ellos, sea positivo o sea negativo».