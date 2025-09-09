Un alto cargo de Trump sugiere que EEUU podría retirarle el visado a Zapatero por sus vínculos con Maduro

Estados Unidos podría estar valorando retirarle el visado al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por sus vínculos con el régimen bolivariano de Nicolas Maduro. Así lo ha dicho el subsecretario de Estado, Christopher Landau, a través de sus rede sociales donde, con ironía, ha respondido a un mensaje donde se afirma que Zapatero está conspirando junto a figuras del chavismo. «¿Será esta la señal para el quitavisas?», ha escrito el mandatario.

Este mensaje viene después de varias semanas en las que Estados Unidos ha ido elevando el tono contra el Gobierno venezolano hasta el punto de enviar barcos de guerra para hundir cualquier embarcación que salga de Venezuela portando drogas. Según la administración que dirige Donald Trump el régimen chavista de Maduro ha convertido a la nación caribeña en un narcoestado controlado por el cartel de los Soles, una organización delictiva que tiene su núcleo en el ejército venezolano y cuyo líder es el propio presidente de la República.

¿Será esta la señal para EL QUITAVISAS? pic.twitter.com/01c2KvIser — Christopher Landau (@DeputySecState) September 8, 2025

La campaña contra el dictador de Venezuela también incluye un rescate de 50 millones de dólares para quien facilite la captura de Maduro, al que vinculan con el tráfico internacional de drogas y de inundar de cocaína los Estados Unidos. «El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cártel del narcotráfico. Maduro no es un presidente legítimo. Es el líder fugitivo de este cártel. Ha sido acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas a nuestro país», dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

«Muchos países caribeños y de la región han aplaudido las operaciones y esfuerzos antidrogas de la administración, y el presidente (Donald Trump) está dispuesto a utilizar todos los recursos del poder estadounidense para detener la entrada de drogas a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia», añadió la portavoz norteamericana.