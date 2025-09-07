Donald Trump vuelve al US Open una década después: presencia en directo la final entre Alcaraz y Sinner

La final del US Open entre Alcaraz y Sinner contará con la atenta mirada de Donald Trump, presidente de Estados Unidos. La Casa Blanca confirmó a través de un comunicado que el mandamás estadounidense estaría presente en la Arthur Ashe. Presencia el partido desde un palco reservado, algo que no sucedía desde 2015, cuando visitó el torneo por última vez.

En aquella ocasión, durante el partido entre Serena Williams y su hermana Venus de cuartos de final, fue recibido entre abucheos y una sonora pitada. Su presencia ha desembocado en un refuerzo de la seguridad por parte de la organización. El cacheo a los aficionados es más exhaustivo y el número de personal de seguridad se ha multiplicado, de ahí el retraso de media hora en el inicio del partido. La USTA, Asociación de Tenis de Estados Unidos, lo explicó en un comunicado.

«Además de los controles regulares en las puertas, se realizará un control de seguridad para todas las personas al entrar en el Estadio Arthur Ashe. Todo bolso y equipo que pase por el control de seguridad el domingo será escaneado y revisado minuciosamente. Se producirán algunas demoras en el desplazamiento por las zonas públicas, que podrían convertirse brevemente en zonas de acceso restringido o congeladas en ciertos momentos», sostiene el comunicado.

Sobre la presencia de Trump se pronunció Alcaraz. «Creo que para el US Open es muy bueno que venga el presidente, que apoye el torneo, al tenis y al partido. Para el tenis en general también es positivo. Yo voy a intentar no darle mucha atención y no ponerme nervioso por ello, pero pienso que es una buena noticia para el torneo, que el presidente venga y lo apoye», argumentó tras confirmarse la presencia del mandamás estadounidense.

Tras la final entre Alcaraz y Sinner, Trump proseguirá con su agenda deportiva. También presenciará la Ryder Cup de Golf en Long Island. Su historial cuenta con presencias en eventos deportivos enmarcados dentro de sus fronteras, como la Super Bowl o las 500 millas de Daytona y más recientemente el Mundial de Clubes. Este domingo regresa al US Open diez años después.