El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha puesto ahora a guardias civiles de seguridad ciudadana de Lanzarote a blindar las vacaciones de dos meses del ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Una medida que no ven con buenos ojos fuentes policiales consultadas por OKDIARIO, ya que «supone que haya una patrulla menos en las calles de la isla, con la escasez de efectivos que tiene».

Y subrayan que «estas funciones deberían hacerlas los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) o la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), ya que son éstas las unidades encargadas de la protección de las autoridades, y no patrullas de seguridad ciudadana, que donde tiene que estar es velando por la seguridad del ciudadano».

En total, Zapatero tiene actualmente a diario a su disposición a ocho agentes de seguridad ciudadana, dos por turno, que prestan servicio las 24 horas del día, más sus escoltas. Los patrulleros de seguridad ciudadana provienen de los puestos principales de la isla, «principalmente de Costa Teguise y Tías».

Más agentes que en el aeropuerto

Respecto a la falta de efectivos que hay en las islas, las fuentes policiales consultadas señalan que «mientras Zapatero tiene dos agentes, hay días en los que otras unidades importantes como el aeropuerto de Lanzarote tienen sólo uno o incluso ninguno».

En el aeropuerto de Lanzarote «hay destinados cerca de 40 agentes, pero en determinados días y turnos hay menos personal a cargo de la seguridad del aeropuerto que encargándose de la seguridad de Zapatero», precisan las citadas fuentes. «Esto ocurrió, por ejemplo, el pasado martes por la noche, cuando hubo un incidente con una pasajera y había sólo un agente en el aeropuerto, por lo que tuvo que solicitar refuerzos», apuntan.

Entonces, «se desplazaron dos patrullas desde el municipio de Tías, lo que provocó que el municipio se quedase sin guardias civiles durante el tiempo que duró la intervención».

A los patrulleros no les paga dietas

Las fuentes policiales consultadas por OKDIARIO achacan la decisión de poner a patrulleros de seguridad ciudadana a Zapatero a una «falta de previsión» por parte de Interior de lo que durarían las vacaciones del ex presidente, pese a que siempre suele pasar dos meses de veraneo en Lanzarote, o bien a «una maniobra para no prolongar las comisiones y así no tener que pagar más dietas».

A los agentes de los GRS y la USECIC les tiene que abonar el alojamiento y la manutención al desplazarse desde otros puntos, pero a los de seguridad ciudadana de Lanzarote no, al estar destinados en la isla.

El ex presidente y su mujer, Sonsoles Espinosa, se encuentran de vacaciones en Lanzarote desde mediados de julio y se prevé que se prolonguen hasta el próximo 10 de septiembre. Zapatero se compró en 2017 una villa con piscina, jardín y vistas al mar en Famara, en la Urbanización Los Noruegos, donde pasa sus vacaciones de verano, Semana Santa y Navidad.

Han pasado tres especialidades distintas

En un primer momento, Marlaska desplegó a 20 GRS de Tenerife para la seguridad de Zapatero. Interior pretendía disolver esta unidad en Tenerife y repartir a sus agentes entre los GRS de toda España. Sin embargo, la disolución está parada tras advertir las asociaciones que «su permanencia es imprescindible para el refuerzo del resto de unidades de Canarias».

Marlaska también puso a 20 GRS a finales de julio a blindar las vacaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Mareta y, como informó OKDIARIO, tanto Sánchez como Zapatero tenían más GRS que los enviados a los incendios de León y Zamora.

A finales de agosto, la vigilancia de Zapatero la asumieron una decena de agentes de la USECIC de Las Palmas, en Gran Canaria, y desde el pasado miércoles desarrollan esta tarea agentes de seguridad ciudadana.

Como ha informado OKDIARIO, tanto los GRS como los agentes de la USECIC y los de seguridad ciudadana han prestado el servicio sin luz ni aseo. Desde el pasado 26 de agosto y, al menos, hasta el pasado 7 de septiembre, se han visto obligados a hacer sus necesidades en plena calle, porque el aseo estaba a rebosar de orines y excrementos y no se le había vaciado el depósito.

Además, el pasado 1 de septiembre por la noche «tuvieron que trabajar a oscuras» porque se estropeó el generador y, a pesar de haber dado parte de la incidencia en cuanto sucedió, no se les arregló hasta el martes al mediodía.

Falta de personal y medios

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la decana, muestra su «malestar» ante el hecho de que patrullas de seguridad ciudadana, cuya misión es velar por la seguridad de la ciudadanía en general, estén siendo utilizadas para cubrir la vigilancia del domicilio de vacaciones del ex presidente Rodríguez Zapatero.

«No cuestionamos que un ex presidente del Gobierno tenga derecho a una protección adecuada, pero esa seguridad debe prestarse con medios y unidades específicamente destinados a ello, no a costa de detraer recursos de la seguridad pública en beneficio de intereses particulares», declara a OKDIARIO Olaya Salardón, portavoz de la AUGC.

Afirma que «lo que está ocurriendo genera un doble perjuicio: por un lado, se restan efectivos a las patrullas que deberían estar atendiendo las necesidades de los ciudadanos; y por otro, se vuelve a evidenciar la falta de personal y de medios en la Guardia Civil».

«Desde AUGC reclamamos respeto a la función de seguridad ciudadana y exigimos que no se utilicen a los guardias civiles como escoltas improvisados, sino que se garantice un dispositivo específico y adecuado para la protección de altos cargos», concluye.