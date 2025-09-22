Belén Esteban denuncia en ‘No somos nadie’ haber recibido amenazas: «Os llevo por delante»

No es ningún secreto que el posado de Terelu Campos con su hija Alejandra Rubio, su pareja Carlo Costanzia y el padre de éste en la celebración de su 60 cumpleaños continúa dando de qué hablar. Entre otras cuestiones, por las circunstancias en las que se ha llevado a cabo esa situación: días después de la publicación de las memorias de Mar Flores, la gran ausente esa noche. Algo que, como es de esperar, comentaron el pasado viernes 19 de septiembre en el nuevo programa de No somos nadie. Lo que nadie esperaba es que Belén Esteban fuese a mandar un contundente mensaje al clan de Carlo Costanzia tras las supuestas «amenazas» que habría recibido tan solo unas horas atrás. Todo comenzó cuando, en una de las últimas entregas del espacio que se emite en Canal Quickie, Kiko Matamoros comentó que los italianos «no se sintieron bien en la fiesta» de Terelu Campos.

Y todo porque ellos creían que había invitados «que no eran de su nivel». Fue entonces cuando la de Paracuellos quiso dar su opinión al respecto: «Los invitados no tienen a unos hijos y hermanos en la cárcel por cortar la pierna a un señor». Unas palabras que, al parecer, no habrían sentado nada bien a la familia de Carlo Costanzia. Así pues, en el programa del pasado viernes y durante una conversación sobre Terelu Campos, Belén Esteban paralizó el programa para lanzar un contundente mensaje: «¡De la mía, ni esto! Yo he hablado mucho, hasta que me dejaron, pero la mía no ha ido a un plató de televisión, ni a hablar de su padre, ni de la Campanario ni de nadie de su familia». Así pues, hizo saber que sus declaraciones y las de Kiko Matamoros tan solo un día antes habrían molestado a los Costanzia. Pero no todo quedó ahí.

«Si queréis sacar mierda, sacarla. ¡Tened cuidado!», dijo Belén Esteban, sin dejar de mirar a cámara. «Como yo oiga esto, os llevo por delante. Llevo muchos años aguantando que yo la iba a llevar con 18 años a Sálvame Deluxe. Le han llamado de Gran Hermano y Supervivientes dándole un pastizal y tiene sus redes anónimas», recordó. Fue entonces cuando quiso ir mucho más allá: «Como yo oiga un comentario, no me corto ni un puto pelo, ¿vale?».

Carlota Corredera, presentadora de No somos nadie los viernes, no daba crédito a lo que estaba escuchando: «¿De verdad que alguien te ha mandado un mensaje y te ha dicho que si sigues hablando en ese tono de Alejandra y Terelu van a hablar de tu hija?». La colaboradora matizó: «Van a hablar de mi vida con su padre».

La colaboradora de No somos nadie no dudó en mostrarse todavía más contundente sobre estas supuestas amenazas que ha recibido: «Si tenéis cojones, decid una mentira, porque a mi hija no la conoce nadie. Cuidado, que mi hija no se gana la vida hablando de su primo ni de sus tíos. Yo sí».

Acto seguido aclaró de dónde venían esos toques de atención por parte del entorno de Carlo Costanzia: «Ha habido gente que trabaja en televisión que me ha dicho: ‘Belén, no te vengas muy arriba con este tema, porque a lo mejor te puede perjudicar a ti’ (…) Lo que me han dicho es que no cuente nada, pero cuando yo me siento en un plató, yo no recibo órdenes». Y añadió: «A mí no me hace falta denunciar, mi denuncia la hago aquí. Que tengan cojones, que los tengan».