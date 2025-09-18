Belén Esteban y Kiko Matamoros protagonizan un tenso enfrentamiento: «¡No nombres a mi hija!»

El pasado miércoles 17 de septiembre, los espectadores de Canal Quickie pudieron disfrutar de una nueva entrega de No somos nadie presentada por María Patiño. En esta ocasión, el programa comenzó con un debate respecto a la reconciliación de Carmen Borrego con su hijo, José María Almoguera. Un tema que, como era de esperar, generó diversas discrepancias entre los que se encontraban en el «pisito» de Las Tablas. Todo comenzó cuando Kiko Matamoros no tuvo reparos a la hora de criticar que la hija y el nieto de María Teresa Campos «vendieron» su reencuentro en televisión cuando, según él, ese acercamiento se produjo antes en privado. Una afirmación por la que, como era de esperar, Belén Esteban no dudó en salir en defensa de la hermana de Terelu Campos: «Tú también has tenido problemas con tus hijos, y los has vendido», aseguró, refiriéndose a Laura y a Diego Matamoros.

El colaborador de No somos nadie no tardó en contraatacar de una manera contundente y certera, mencionando a Jesulín de Ubrique: «Y tú con el padre de tu hija». Visiblemente enfadada por la respuesta de su compañero en el programa que se emite en TEN, la de Paracuellos no tardó en responder: «No es lo mismo un padre que mi hija, y tú lo has arreglado con tu hijo como lo ha hecho ella». La discusión, poco a poco, iba aumentando la intensidad debido al rumbo que estaba tomando este enfrentamiento. Todo ello mientras Marta Riesco y José Almoguera escuchaban todo en directo, desde el desfile al que No somos nadie acudió como prensa acreditaba y en el que el hijo de Carmen Borrego desfilaba. Fue entonces cuando, visiblemente alterada, Belén Esteban no dudó en lanzar una contundente advertencia a su compañero: «¡No nombres a mi hija!», exclamó.

Kiko Matamoros, lejos de mostrar alguna intención de recular, no dudó en ir mucho más allá para tratar de explicar su postura: «Yo a tu hija no la he nombrado. A tu hija la has nombrado tú toda la vida. Un poco de respeto». Un comentario que provocó que la tertuliana estallase como nunca: «¡Pero no me he sentado con mi hija en un plató y me he matado! Ni mi hija ha traído unos papeles con denuncias».

Acto seguido, pidió a su compañero que no le siguiera tirando de la lengua, puesto que tenía más datos que podrían dar mucho de qué hablar. Para evitar hacerlo y que la cosa se complicase aún más, La Patrona no dudó en abandonar el plató de No somos nadie para intentar tranquilizarse.

Tan solo unos minutos después, Belén Esteban regresó a su puesto de trabajo. Aunque a priori parece que hizo las paces con el padre de Laura y Diego Matamoros, lo cierto es que durante gran parte del inicio de la nueva entrega de No somos nadie hubo cierta tensión entre ambos tertulianos. ¡No podía ser de otra forma!