Belén Esteban reacciona a la no participación de España en ‘Eurovisión’ si lo hace Israel: «Basta ya»

El Consejo de Administración de RTVE se reunió el pasado martes 16 de septiembre para tomar una de las decisiones más contundentes en la historia de España en Eurovisión. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al hecho de no concursar en el festival en 2026 si Israel se encuentra en la lista de países participantes. Pero no todo queda ahí, puesto que la decisión va mucho más allá: si finalmente se confirma que la delegación española no viajará a Viena para participar Eurovisión 2026, RTVE tampoco va a retransmitir la gala. Algo verdaderamente histórico, qué duda cabe. Uno de los rostros conocidos que no ha dudado en apoyar la decisión de la cadena pública ha sido Belén Esteban. Durante su participación en la nueva entrega de No somos nadie, la de Paracuellos se ha mostrado feliz con este paso que ha dado RTVE: «¡Cómo me alegro!». Fue entonces cuando María Patiño quiso abrir un debate.

La colaboradora de No somos nadie no tardó en recordar que, durante la celebración de Eurovisión 2025 en Basilea y durante su paso por La familia de la tele, ya expresó su deseo de que España se retirase de la competición si seguía participando Israel. «Me llamaron la atención y tuve que pedir perdón», confesó. Por si fuera poco, La Patrona –que es como le gusta que le llamen- ha querido insistir en que, desde hace un tiempo, esta competición musical ha perdido esa neutralidad que tantísimo le caracterizaba: «Este concurso es político». Acto seguido, no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Basta ya. Ayer se dijeron los nombres de los niños que se habían muerto. 20.000. Yo cuando escuchaba los nombres pensaba: ¿Nadie hace nada? Yo creo que entre todos tendríamos que hacer cosas. Ya está bien».

Lejos de que todo quede ahí, Belén Esteban no dudó en aprovechar su participación en No somos nadie para hablar de otra cuestión que tiene estrecha vinculación con el mundo del fútbol. Así pues, denunció la presencia de capital israelí en el equipo de fútbol del que es fiel seguidora, el Atlético de Madrid. Recordemos que el israelí Idan Ofer es propietario del 30% del club madrileño.

Kiko Matamoros y María Patiño optaron por ayudar a su compañera en su discurso. «¿Renunciarías al carné?», preguntó la presentadora de No somos nadie. «No tengo», aseguró. Fue entonces cuando el marido de Marta López Álamo fue más allá: «¿Y al cuadro que tienes en casa?». La Patrona respondió de forma afirmativa.

De esta manera, anunció a los espectadores del programa de Canal Quickie que no le va a temblar el pulso a la hora de descolgar un cuadro con el escudo rojiblanco que tiene en su casa si esa vinculación con Israel no se modifica: «Me dolerá mucho, pero creo que Cerezo es una persona con cabeza», comentó.