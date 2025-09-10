Kiko Matamoros carga contra Belén Esteban: «Te voy a meter una querella la próxima vez que digas eso»

Las palabras de Belén Esteban ofreciéndose para una vuelta a Mediaset han escocido mucho entre sus compañeros del recién estrenado No somos nadie, el programa con el que han tenido que volver a Ten TV y a las redes sociales tras el descalabro de La familia de la tele en TVE. La Patrona, como ahora le gusta que la llamen, ha tenido un tenso enfrentamiento con Kiko Matamoros a cuenta de la presencia de Olga Moreno en El tiempo justo, el nuevo programa de Telecinco, pero la pelea ha cambiado a un cruce de acusaciones en el que incluso ha salido el nombre de Mar Flores. Todo esto demuestra que el ambiente en la que parecía una gran familia unida está siendo muy complicado tras su regreso a la TDT.

La presencia de la ex de Antonio David Flores ha provocado que Belén recordarse que a Olga no le gusto su presencia en algunos debates de Mediaset en el pasado. «Le supo mal que fuese a algunos debates», una frase que no debía ir a más, pero que Matamoros ha aprovechado para lanzarle un «zasca» a su compañera diciéndole que «encima no querías ir. No estabas cómoda». Eso no le ha gustado nada a la de San Blas, que se ha revuelto contra él de inmediato.

«Si no hubiera estado cómodo, no hubiera ido. Parece que sabes mi vida entera», le reprochaba pidiendo que se metiese en sus propios asuntos. Matamoros se defendía recordándole que eso es lo que ella misma le había contado, que no era una invención suya o algo que le hubiera llegado por terceras personas.

Belén se ha terminado de encender al escuchar eso y ha saltado para atacarle con otro tema que no ha gustado a Kiko: «¿Qué te voy a contar? Tú cuenta lo que te ha pasado con Mar Flores. Déjame tranquilita ya». De esta manera le ha recordado que la ex modelo acaba de publicar su autobiografía, en la que le nombra como uno de los culpables de que se vendiesen unas fotos íntimas que fueron una de las portadas más escandalosas de la revista Interviú, y que no se pueden reproducir ni describir por orden de un juez.

Aunque Matamoros no quería entrar al trapo, Esteban ha cogido carrerilla y le ha pedido que cuente qué ocurrió. Según el relato de Mar, los hermanos Matamoros, Alesandro Lequio y otra persona, fueron los encargados de vender esas fotos a la revista con el fin de dinamitar la relación que entonces tenía con Cayetano Martínez de Irujo. Para recordar esto hay que viajar en el tiempo hasta el año 1999.

Esas acusaciones no le han sentado bien a Kiko, que ha cambiado por completo su tono para darle un aviso a su compañera: «Te voy a meter una querella la próxima vez que digas eso. Lo juro (…) Lo juro por mi madre». En vista de que las cosas se ponían serias, María Patiño y el resto de colaboradores pedían calma.

Belén Esteban no ha dado su brazo a torcer y le preguntaba por qué no denunciaba a Mar Flores por publicar eso en su libro, además de contarlo entrevistas como la que dio en El Hormiguero, donde llegó a decir que por culpa del acoso que vivió tuvo que ser ingresada tras una gran ingesta de pastillas.

«Te vas a llevar una sorpresita», amenazaba Matamoros a su compañera, que no se quedaba atrás y le respondía: «Me dan un miedo tus demandas, que no me van a dejar dormir». Kiko aseguraba que esas sorpresas no llegarían por sus demandas, dejando caer que podrían ser otras personas las que se estarían molestando por esas palabras.

Los ánimos están muy caldeados entre los ex componentes de Sálvame, que parece que han convertido el plató de No somos nadie en el viaje del Titanic, ya que cada uno está buscando una salida lo antes posible en forma de regreso a Mediaset tras sus aventuras fuera del grupo.