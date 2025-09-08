Belén Esteban ya se ofrece a volver a Telecinco: «Si me llamaran…»

La cancelación de Sálvame supuso la salida de Telecinco de una buena parte de colaboradores del programa, dejando fuera de la parrilla a Belén Esteban, Chelo García-Cortés, Kiko Matamoros y Kiko Hernández, entre otros. Mientras, otros como Terelu Campos, Carmen Borrego o Antonio Montero han seguido en la cadena de Fuencarral, sabiendo que era su lugar natural. Tras su salto a Ten TV y su fallido intento en TVE con La familia de la tele, la primera en regresar a la que fue su casa ha sido Lydia Lozano, pero ahora es su ex compañera Belén Esteban la que ya se deja querer.

Mientras Jorge Javier Vázquez (y su nueva cara) siguen al frente de las tardes, la de Paracuellos ponía en marcha un nuevo proyecto con el título de No somos nadie (recuperando el título del programa de radio que presentó Pablo Motos en M80 Radio). Con María Patiño y Carlota Corredera como presentadoras, el famoso pisito es un parche ante el batacazo que La Osa Producciones se ha pegado en TVE al intentar recuperar el espíritu de Sálvame, un experimento que salió muy mal.

Apenas una semana lleva en antena este nuevo formato y comienza la desbandada. Con Lydia ya en Telecinco, Kiko Hernández centrado en su faceta como actor y empresario (por suerte para los espectadores) y con Chelo García-Cortés desaparecida por el momento, la siguiente en buscar salida es ‘La patrona’, como le gusta que la llamen ahora.

Como era de esperar, este lunes el tema central del programa de Ten fue analizar el paso de Lozano por el plató de ¡De Viernes!, donde llegó a decir que los últimos años fuera de Fuencarral fueron malos, algo que no deja en buen lugar a sus compañeros. «¿A vosotros os dolió escuchar a Lydia decir que había estado los dos últimos años, que no ha trabajado en Mediaset, desubicada?», preguntaba Carlota Corredera al resto de colaboradores.

Matamoros, con su brutal sinceridad, ha dejado claro que no le sorprende «porque es verdad». En ese momento, sin querer hacer sangre, ha recordado que su compañera ha pasado una etapa muy mala en lo profesional y personal: «Le gustan los focos, y cuanto más, mejor. No se enteraba de nada».

Patiño, conocedora de los entresijos de Sálvame, ha dejado claro que la llegada a La 1 de Lydia fue un soplo de aire fresco para ella. «Se ha sentido más valorada cuando ha salido de aquí. Ella siente, y lo entiendo, más escuchada, más tolerada que cuando está aquí, que muchas veces ha sido un juego televisivo del que probablemente hemos abusado todos», aseguraba.

Al ser preguntados por Patiño por si algunos tenían envidia de su ex compañera, Corredera ha lanzado uno de sus discursos. «Hay una persona que se merece, al igual que Lydia, volver por la puerta grande con un descapotable muchísimo más grande todavía… esa persona se llama Belén Esteban Menéndez», ha dicho convencida.

«Estoy convencida de que Belén cuando vio la promo, pensó: ‘¿Por qué yo no?’», ha añadido Corredera, que tuvo que salir de Mediaset tras ponerse de lado de Rocío Carrasco durante la emisión de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Belén, que hasta ese momento estaba callada, ha respondido con una frase que hasta hace meses parecía imposible de escuchar por su boca. «Si a mí me llamaran de Mediaset, me iría a Mediaset. No voy a mentir», de esta manera ha dejado claro que ya no tiene pensado ser tan fiel a La Osa, ante La fábrica de la tele (la productora investigada por la Operación Deluxe, una trama de espionaje de datos policiales a famosos que está a la espera de juicio).

No somos nadie se ha convertido en una especie de Titanic televisivo, ya que Marta Riesco se unía a este deseo antes de su hundimiento y aseguraba que «todo el mundo se iría a Mediaset», algo que Corredera y Matamoros han negado en rotundo. En cambio, Belén Esteban ha seguido dejándose querer por los directivos de la que fuera su casa durante décadas: «Yo me veo en cualquier programa, con Ana Rosa estaría cómoda y con Joaquín también».