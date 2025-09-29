Muere Makena White, influencer y novia del golfista Jake Knapp: «Era única»

Makena White se había convertido en toda una estrella en el mundo del golf, pese a que no era golfista. La influencer había logrado ganarse el cariño de los aficionados a este deporte gracias a su relación sentimental con el jugador Jake Knapp, que pertenece al PGA Tour. Con apenas 28 años ha fallecido, tal y como ha confirmado un amigo en sus redes sociales.

Ha sido en el propio perfil de la fallecida donde se ha informado de la triste noticia, siendo un amigo de la joven el que ha querido explicar lo sucedido. «Escribo con gran pesar para compartirles que Makena falleció a principios de esta semana. Su padre, su familia, sus amigos y, por supuesto, Nelly y Fergie la extrañan muchísimo», así comienza este triste comunicado, al que acompaña una foto de la joven luciendo una gran sonrisa.

El texto la describe como una persona «única» que «tenía una forma única de hacerte sentir especial, y su enorme corazón siempre rebosaba de amor. Ser amada por Makena era un regalo; uno que venía acompañado de risas interminables, muchísima alegría y una saludable dosis de caos mientras intentábamos seguirle el ritmo a su agenda de viajes».

Por último, desde el entorno de Makena White se pide la colaboración de sus seguidores para donar dinero a dos causas importantes: «Si desea honrar la memoria de Makena, las donaciones a la Clínica de Salud Cerebral y Memoria Bruyère o al Fondo de Dotación Griffin Bell significarían mucho». Se trata de una clínica especializada en enfermedades degenerativas y de un fondo que ayuda a investigación contra un tipo de cáncer infantil.

Las palabras del golfista Jake Knapp, el novio de Makena White

El deportista había mantenido en secreto lo sucedido hasta este fin de semana, cuando se hizo pública su pérdida, pero ha decidido hablar días después. «Makena era una persona tan considerada, cuyo altruismo hacia los demás es algo que siempre apreciaré», dice en un comunicado que remitido a la revista People, una de las más importantes del mundo de la crónica social en Estados Unidos.

«Compartimos tantos recuerdos inolvidables juntos y ahora que ya no está con nosotros, es una realidad difícil de comprender», asegura. «Tenía una familia increíble, grandes amigos, y su energía divertida y extrovertida será extrañada por todos nosotros», dice en un doloroso texto.

«Es un eufemismo decir lo difícil que es procesar todo esto para todos los que conocieron a Mak, especialmente su familia y amigos, quienes merecen privacidad y respeto durante este momento difícil», así concluye el comunicado.

Jake Knapp ocupa el puesto 80 en el ránking de la TPA, la competición más importante del mundo del Golf. La pareja era conocida en el circuito por dejarse ver juntos en los torneos y porque Makena siempre estaba al lado de su novio.

Esta pérdida ha llegado apenas unos días antes de la Ryder Cup, la competición más prestigiosa del mundo del golf, en la que los equipos de Europa y Estados Unidos se enfrentan. Esta noticia, como es lógico, ha conmocionado a los fans y compañeros del mundo del golf de Knapp.