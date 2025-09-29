Meteocat observa un fenómeno inquietante en Cataluña: detectan nubosidad intensa y se preparan para lluvias torrenciales

Detectan nubosidad intensa que puede cambiarlo todo, con la llegada de una serie de fenómenos que lanzan una importante alerta de Meteocat. Los expertos no dudan en estar pendientes de una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia después de unos días en los que todo puede ser posible. Será el momento de empezar a ver algunos cambios que serán esenciales en estos días que tenemos por delante.

Meteocat no duda en lanzar una importante alerta que no deja de sonar. Hay una parte de Cataluña que estar pendientes de un cielo que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Por lo que, habrá llegado ese momento en el que todo puede ser posible, con ciertas novedades que pueden ser esenciales en estos días que tenemos por delante. Con la mirada puesta ante una serie de elementos que serán los que nos marcarán de cerca. Estaremos pendientes de un giro radical que puede ser esencial en estos días que nos afectará de lleno. En estos días que tenemos por delante, la previsión del tiempo puede acabar siendo esencial.

Detectan nubosidad intensa en este fenómeno inquietante en Cataluña

Un inquietante fenómeno llega a Cataluña, la nubosidad intensa se suma en este fenómeno que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que todo puede ser posible.

Es importante estar pendiente del tiempo en esta época del año, por lo que, quizás deberemos empezar a tener en consideración algunos cambios que pueden ser esenciales. Es momento de apostar por una serie de detalles que serán esenciales en estos días que tenemos por delante.

Es hora de dejar algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que quizás deberemos empezar a tener en cuenta algunos detalles que hasta la fecha no sabíamos. Estaremos a merced de una serie de detalles que pueden acabar generando una serie de fenómenos poco comunes.

Estaremos esperamos algunos detalles que pueden alertarnos de una situación del todo inesperada. Con una previsión del tiempo que realmente nos sumerge en lo peor de esta estación del año, con la mirada puesta a un cambio de tendencia que nos hace estar pendientes de un cielo que amenaza tormentas.

Meteocat lanza una alerta por lluvias torrenciales

Cataluña se prepara para un duro episodio de lluvias torrenciales que puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que será el que nos afectará de lleno, en estas próximas jornadas de cambios.

Las alertas están activadas y la movilidad ha sido restringida. Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo muy nuboso con chubascos y tormentas de madrugada en la mitad occidental, que pueden ser localmente muy fuertes o torrenciales en el sur de Tarragona, con tendencia a ir cesando por la mañana; a partir de la tarde se pueden producir de nuevo chubascos en el Pirineo, más débiles y dispersos. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas en ascenso en el nordeste, en descenso en el suroeste y Valle de Arán y sin cambios en el resto. Viento flojo a moderado del norte en el Ampurdán, que será de componente este en horas centrales; en el resto del litoral, del noreste primero y del este después, flojo; en el resto de la comunidad flojo variable».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos acompañados de tormenta localmente muy fuertes o torrenciales en el sur de Tarragona durante la madrugada». En una previsión del tiempo que se emarcará en esas lluvias torrenciales que están a punto de convertirse en una dura realidad.

Estos expertos advierten de que: «Se prevé una vaguada fría en altura sobre el este peninsular, mientras que en superficie el centro de bajas presiones asociado al ex-huracán Gabrielle, ya en fase muy madura, se situará al sur. Así, se esperan cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones con tormenta en los tercios este y sudeste, zonas aledañas del centro y Baleares. Es probable que las precipitaciones sean localmente fuertes y/o persistentes en amplias zonas del tercio oriental peninsular, sin descartar otras zonas de Andalucía. Pueden ser localmente muy fuetes en algunas zonas, e incluso alcanzar intensidades localmente torrenciales con acumulados que podrían superar los 180 litros a lo largo del día en litorales de la Comunidad Valenciana y zonas del sur de Tarragona. Las precipitaciones irán con tormenta y ocasionalmente granizo en el este peninsular. También predominarán cielos nubosos en el Cantábrico y norte de Canarias, con probables precipitaciones débiles y dispersas, y en general cielos poco nubosos en el resto. Probables bancos de niebla matinales en los tercios norte, este y sur peninsulares. Temperaturas máximas en aumento en Gerona y vertiente atlántica, localmente notable en interiores de su mitad sur; descensos en los archipiélagos, Cantábrico oriental y vertiente mediterránea, también notables en interiores del este peninsular. Mínimas en descenso en Baleares, fachada oriental y mitad norte peninsular. Pocos cambios en el resto».